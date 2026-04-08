Capital emprendedor: Córdoba mantiene niveles altos de inversión en startups

El ecosistema emprendedor cordobés mantiene su dinamismo. En 2025, 21 startups de la provincia lograron levantar un total de USD 10,7 millones, consolidando al año como el tercero con mayor volumen de inversión desde 2012.

El dato surge del Estudio de Capital Emprendedor en la Provincia de Córdoba 2012-2025, elaborado por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, que analiza la evolución del financiamiento en emprendimientos de base científica y tecnológica.

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Aunque el monto total se ubicó por debajo del pico registrado en 2024, el desempeño del último año confirma una tendencia de mediano plazo: el ecosistema sostiene niveles elevados de inversión y una mayor sofisticación en el acceso al capital.

HealthTech y AgTech lideran el mapa sectorial, los emprendimientos llegan al mercado más maduros y validados, y crece la participación de mujeres en equipos fundadores.

Más capital, menos rondas y mayor escala

Durante 2025 se registró una reducción cercana al 30% en la cantidad de rondas respecto al año anterior. Sin embargo, el tamaño de las inversiones se mantuvo elevado, con un ticket promedio de USD 509 mil y una mediana de USD 200 mil.

Además, un tercio de las operaciones superó los USD 500 mil, lo que refleja una mayor concentración de capital en startups con trayectoria y capacidad de escalar.

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En cuanto al origen del financiamiento, el 75% de los fondos provino de inversores institucionales, como venture capital y aceleradoras. A su vez, los fondos locales concentraron el 63% del capital invertido, evidenciando el peso del financiamiento doméstico en el desarrollo del sector.

Si se amplía la mirada, el crecimiento del ecosistema resulta más evidente. Entre 2012 y 2015 se registraban en promedio seis rondas anuales por unos USD 1,9 millones. En contraste, entre 2021 y 2025 el promedio ascendió a 33 rondas por año, con un volumen cercano a los USD 20,5 millones anuales.

Más diversidad y startups más maduras

El informe también muestra una expansión en la diversidad de sectores. Mientras que en los primeros años del relevamiento las startups financiadas se distribuían en 10 verticales tecnológicos, en el último período ese número creció a 22.

En 2025, los sectores AgTech y HealthTech lideraron en cantidad de startups financiadas, con una participación del 19% cada uno, seguidos por FinTech con el 14,3%. En términos de capital invertido, HealthTech concentró cerca del 54% del total, impulsado por rondas de mayor tamaño.

Otro rasgo distintivo es la mayor madurez de los emprendimientos. Si al inicio de la serie las startups accedían a financiamiento con alrededor de un año de vida, en la actualidad ese promedio supera los cuatro años.

En 2025, el 81% de las startups que levantaron capital ya había recibido financiamiento previamente, lo que refleja una predominancia de rondas de seguimiento.

En línea con esta tendencia, el 81% de las startups que levantaron capital en 2025 ya había recibido financiamiento previamente, lo que evidencia una predominancia de rondas de seguimiento por sobre inversiones iniciales.

Además, el perfil de los modelos de negocio muestra una clara orientación hacia el segmento corporativo: más del 70% de las startups financiadas opera bajo esquemas B2B. En la serie histórica, el 56% corresponde a este modelo, mientras que el 31% combina formatos B2B2C y el 13% se orienta al consumidor final.

Más mujeres y mayor articulación público-privada

El estudio también registra avances en la participación femenina. La presencia de mujeres en equipos fundadores pasó del 17,6% en el período 2012-2015 al 29% entre 2021 y 2025, marcando una tendencia de crecimiento sostenido.

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En paralelo, el informe destaca el rol de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender en el fortalecimiento del ecosistema. Desde 2017, el organismo participó en el 30% de las rondas de inversión, a través de programas de coinversión en 83 startups.

En tanto, el 77% de esas empresas no había accedido previamente a financiamiento, lo que subraya el impacto de las herramientas públicas en etapas tempranas, donde el acceso al capital privado suele ser más limitado.

De esta manera, se muestra un ecosistema que no frena: con mayor diversificación tecnológica, startups más maduras y una articulación creciente entre inversión privada y políticas públicas, Córdoba sigue construyendo las condiciones para que la innovación encuentre el financiamiento que necesita para crecer.