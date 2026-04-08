UEPC Capital marcha con antorchas en Córdoba en medio del conflicto salarial docente

Trabajadores de la educación nucleados en UEPC Capital se movilizarán este miércoles por la tarde en la ciudad de Córdoba y distintos puntos de la provincia, en el marco de un conflicto salarial que continúa sin resolución. La convocatoria en la capital está prevista para las 18:30 en Maipú 30, desde donde partirá una marcha de antorchas con el objetivo de visibilizar el reclamo docente.

La protesta se desarrolla en un contexto de conciliación obligatoria vigente, que dejó sin efecto un paro de 72 horas aprobado por amplia mayoría en la Asamblea Provincial. Sin embargo, desde el gremio remarcan que la medida no implica el cierre del conflicto.

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El secretario general de UEPC Capital, Franco Boczkowski, sostuvo: “Mantenemos el estado de deliberación y movilización porque el conflicto está abierto y el Gobierno no ha hecho una propuesta que atienda los reclamos”. En la misma línea, agregó: “Seguimos en estado de acción y de lucha en las calles. La movilización docente se mantiene”.

Desde el sindicato exigen una recomposición salarial del 40% para superar la línea de pobreza y reclaman la devolución de los descuentos aplicados por días de paro. La medida se inscribe dentro de un plan de lucha que continúa activo mientras no haya una oferta superadora por parte del Gobierno provincial.

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La jornada de protesta contará además con la participación de trabajadores de la salud y del Poder Judicial, en una convocatoria que busca expresar unidad entre distintos sectores estatales. “La movilización confluye con el reclamo de trabajadores estatales, de hospitales y judiciales que se han plegado porque los reclamos son comunes. El conjunto de los trabajadores estatales en Córdoba estamos en una situación de pobreza generalizada”, afirmó Boczkowski.

En ese sentido, el dirigente remarcó que la respuesta será colectiva: “El rechazo a esta situación se da con la lucha, la movilización y la unidad de los trabajadores”. Desde UEPC Capital convocaron a participar con antorchas y a sumarse de manera colectiva desde cada escuela.