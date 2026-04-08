Público infiel y una inflación que no para: el nuevo mapa del consumo

El consumo en Argentina atraviesa una fuerte reconfiguración en un contexto de desaceleración inflacionaria que no logra consolidarse en la percepción social. Según un informe de la consultora Taquion y datos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, el 73% de las personas no percibe estabilidad en los precios, mientras que los alimentos acumularon subas cercanas al 15% en el primer trimestre del año.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el director de Taquion, Diego Kufferberg, explicó que existe una brecha entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de los consumidores. “Sabemos que la inflación está un poco desacelerada, pero en la percepción de los consumidores los precios no reflejan eso mismo”, señaló, y agregó que “empieza a haber una brecha importante entre lo que nos dicen los datos y lo que nos dicen las personas”.

El consumo masivo se reconfigura: cómo se compra hoy en Argentina

Uno de los principales cambios detectados es la transformación en los hábitos de compra. “Cada vez planificamos más nuestras compras en función de promociones o descuentos”, indicó Kufferberg, quien remarcó que “empezar a hacer una compra de supermercado en tres cuotas refleja un momento del país”. Además, sostuvo que “el cliente fiel murió”, ya que los consumidores priorizan precio por sobre marca y optan por alternativas más económicas o incluso productos importados.

El informe también muestra una caída en el volumen de compra y una mayor frecuencia de adquisiciones de menor valor. “Ya no se piensa en la compra mensual, sino en compras más chicas y frecuentes”, explicó, y detalló que la decisión en góndola se define por tres variables: precio, marca y presentación.

Defensoría del Pueblo: En los 3 primeros meses del año los alimentos subieron casi el 15% en Córdoba

Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo advirtieron sobre el impacto de la inflación en alimentos, especialmente en productos básicos. “En los primeros tres meses, los alimentos aumentaron en promedio un 4,7% mensual, por encima del IPC”, señalaron. En ese marco, destacaron que la carne registró subas del 20,5% en el trimestre.

El representante del área estadística, Franco Mugnolo, explicó que esta dinámica afecta principalmente a los sectores de menores ingresos. “Esto se llama inflación regresiva, porque impacta más en quienes destinan mayor parte de sus ingresos a la alimentación”, sostuvo. Además, alertó sobre el peso creciente de este rubro: “Hoy, la carne puede representar hasta el 50% del gasto alimentario de una familia tipo”.

Finalmente, ambos informes coinciden en que la pérdida de poder adquisitivo y la desconfianza en los indicadores oficiales configuran un escenario complejo.