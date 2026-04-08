Yoga con perritos: la popular tendencia de Buenos Aires llega a Córdoba

Una experiencia que combina relajación, contacto con animales y concientización sobre la adopción comienza a ganar lugar en Córdoba. Se trata de clases de yoga con cachorros, una iniciativa impulsada por estudiantes del Instituto Superior Mariano Moreno que busca generar un espacio de bienestar mientras promueve el vínculo con perros rescatados.

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El proyecto es llevado adelante por Candelaria Lastra, Agostina Zeballos, Renata Carreras y Magali Agüero, estudiantes de tercer año de la Tecnicatura Superior en Organización de Eventos y Gestión de Servicios Culturales. Explicaron que la idea surgió tras observar este formato en el exterior. “Lo habíamos visto afuera, en Europa, donde era muy famoso y en Buenos Aires también, pero en Córdoba no había nada similar con perros”, señalaron.

La propuesta se desarrolla en Böhme Espacio, en Nueva Córdoba, con clases a cargo de la instructora Paula Perotti. La producción está a cargo de Onni Producciones, y cuenta con la participación de la Fundación Patitas del Sur, que aporta los cachorros para la actividad. “Queríamos no solo hacer algo distinto, sino también visibilizar la adopción y el trabajo de las fundaciones”, explicaron.

Además del impacto emocional, la actividad también tiene un objetivo solidario. Parte de lo recaudado con las entradas —que tienen un valor de 19.000 pesos— se destina a la fundación. “Es una forma de ayudar económicamente y también de dar a conocer su trabajo”, destacaron.

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Las clases son reducidas, con cupos de 18 personas, y ya agotaron sus primeras ediciones en pocas horas. “Sabíamos que podía tener repercusión porque es algo nuevo, pero no esperábamos tanta demanda”, señalaron. Frente a esto, analizan sumar nuevas fechas e incluso incorporar a otras organizaciones.

Una clase con causa

A diferencia de otras experiencias, el evento no permite asistir con mascotas propias. “Decidimos que todos los perritos sean de la fundación para fomentar la adopción. La idea es que la gente pueda conocerlos y, si se genera un vínculo, iniciar el proceso”, indicaron. En ese sentido, aclararon que no se trata de adopciones inmediatas, sino que se deben cumplir requisitos y realizar un seguimiento.

Durante la actividad, las personas interesadas pueden acercarse a la fundación, conocer a los cachorros y recibir información sobre el proceso de adopción. “Algunos tienen el formulario que podés llenar para adoptarlos o te comunicás directamente con la fundación”, explicaron. En ese sentido, los responsables luego evalúan cada situación para garantizar el bienestar del animal.

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Más allá del yoga, la propuesta apunta a generar una experiencia integral. “La idea es que la persona se relaje, pero también que el contacto con los perros aumente la serotonina y la oxitocina. Queríamos combinar todo para tener una experiencia distinta”, explicaron.

Con esta iniciativa, el yoga con cachorros se posiciona como una tendencia emergente en Córdoba, que no solo apunta al bienestar personal sino también a la adopción responsable y la visibilización de animales en situación de rescate.