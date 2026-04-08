EN VIVO: La Legislatura Córdoba debate la ley que prohíbe limpiavidrios y habilita arrestos a naranjitas ilegales

Con demoras y en medio de reproches de la oposición, la sesión clave de la Legislatura de Córdoba comenzó pasadas las 16, más de dos horas después del horario previsto. Los radicales Oscar Saliba y Ariela Szpanin cuestionaron al oficialismo por la tardanza y reclamaron respeto por las convocatorias, al señalar que permanecieron en sus bancas mientras el recinto mostraba escasa presencia del peronismo.

El eje del debate es la reforma del Código de Convivencia Provincial que el oficialismo se encamina a aprobar esta noche. La iniciativa prohíbe la actividad de limpiavidrios en la vía pública, delega en los municipios la habilitación de cuidacoches y establece arrestos para quienes operen sin autorización. Se trata de un rediseño del control del espacio público que combina prohibición y regulación, con un endurecimiento de sanciones para la actividad informal.

El bloque de Hacemos Unidos por Córdoba tiene asegurada la mayoría para sancionar el proyecto, que sintetiza iniciativas de distintos legisladores —entre ellos Oscar Agost Carreño, Matías Gvozdenovich, Matías Chamorro y Gregorio Hernández Maqueda—, aunque con una redacción final impulsada por el Ejecutivo de Martín Llaryora. La propuesta del liberal mileista de prohibición total de los naranjitas no prosperó, pero sí se avanzó en un esquema de control más estricto.

La UCR y el PRO acompañarán en general, aunque anticiparon objeciones en artículos puntuales. Los radicales, con Brenda Austin como principal vocera, pedirán ajustes jurídicos y mayor alcance para los programas de reinserción sociolaboral. En la misma línea, el espacio Construyendo Córdoba, de Dante Rossi, respaldará el proyecto en general pero rechazará la prohibición total de limpiavidrios. Por su parte, el vecinalista Gerardo Grosso anticipó que acompañará la ley, aunque con varias críticas y el rechazo al artículo 13 (entrada en vigencia a los 30 días).

Desde la oposición más dura, el juecismo, encabezado por Walter Nostrala, adelantó su rechazo al considerar que la regulación de los cuidacoches es una competencia municipal y cuestionó la falta de acción del PJ en la ciudad capital. En tanto, Hernández Maqueda insistirá —sin respaldo suficiente— con su planteo de prohibición total de limpiavidrios y naranjitas, sin distinguir entre situaciones legales e ilegales. La izquierda, representada por Noelia Agüero, también votará en contra.

Con respaldo mayoritario asegurado pero atravesada por tensiones políticas, la Legislatura se encamina a sancionar una ley que promete reconfigurar el orden del espacio público en Córdoba y abrir un nuevo frente de discusión entre Provincia, municipios y oposición.