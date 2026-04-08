La escribana que certificó la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito declara ante la Justicia

La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster declarará como testigo este miércoles ante Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, por el caso que señala al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Se espera que su declaración se centre en dar las explicaciones correspondientes a la certificación de las escrituras de dos propiedades que pertenecen al funcionario libertario y no están dentro de su declaración jurada: se trata del departamento en el barrio de Caballito y la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Por el momento, la Justicia investiga el motivo por el cual el inmueble de Caballito figura con un valor de escritura significativamente menor al que está en el mercado, al mismo tiempo en que también comenzó las averiguaciones de las visitas que hizo la escribana en Casa Rosada, al menos siete veces, entre julio de 2024 y enero de 2026.

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Según se difundió públicamente, Nechevenko fue la encargada de certificar las operaciones inmobiliarias del funcionario, que incluyó los dos inmuebles no declarados y que, por lo tanto, debería estar al tanto de los valores reales tanto del departamento como de la casa.

Pollicita citó a declarar a las cuatro mujeres que le prestaron dinero a Adorni para comprar departamentos

El único antecedente judicial que tiene la escribana se identificó hace 12 años, donde fue testigo en un juicio contra una banda dedicada al tráfico de efedrina, luego de haber validado firmas para empresas que funcionaban como fachada de narcotraficantes.

En tanto, el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la instrucción de las causas que investigan los fondos con los que el jefe de Gabinete Manuel Adorni hizo operaciones de compra-venta de dos propiedades en Capital Federal, pidió que se cite a declarar a las cuatro mujeres que le facilitaron préstamos o hipotecas no bancarias al funcionario.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que según La Nación le habrían prestado 100.000 dólares cada una a Adorni para comprar el departamento de Caballito en la calle Miró al 500 donde vive en la actualidad, y Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio.

En los registros figura que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre el departamento que tenía la pareja en la calle Asamblea.

A Sbabo y Villegas las citaron para el jueves 9 y Molina y Cancio deberán ir a los tribunales de Comodoro Py 2002 el lunes 13 de este mes, según informó la Agencia Noticias Argentinas.