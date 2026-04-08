Una intendente de la UCR acusó a Capitanich de reparto discrecional de ANR y un exministro le contestó

El manejo de los Aportes No Reintegrables (ANR) volvió al centro de la escena política chaqueña tras una denuncia pública, no judicial, del Foro de Intendentes radicales contra la gestión de Jorge Capitanich, que fue respondida por el diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien rechazó las acusaciones y defendió el esquema de distribución.

Denuncia por uso político de los ANR

La presidenta del Foro e intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, apuntó contra el presunto uso discrecional y con fines electorales de los fondos durante la administración anterior.Según planteó, los jefes comunales solicitaron los decretos firmados por Capitanich y Pérez Pons, especialmente en el período posterior a la derrota electoral.

“Una clara intención de vaciar la caja provincial para perjudicar al gobernador Leandro Zdero. Los fondos fueron distribuidos de manera discrecional, favoreciendo sistemáticamente a intendentes alineados políticamente con el oficialismo de entonces”, afirmó.

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Desde el Foro sostuvieron que los datos relevados evidencian un patrón reiterado: en la antesala de elecciones, los municipios afines recibían más recursos, mientras que los intendentes radicales eran relegados.

“Sufrimos discriminación durante 16 años de kirchnerismo. Se utilizaron fondos que debían atender situaciones excepcionales con claros fines políticos y electorales”, denunció Seifert, quien además pidió revisar las cajas municipales de los distritos que habrían sido beneficiados.

La dirigente también cuestionó la continuidad de estos envíos incluso después de los comicios: “Llama poderosamente la atención que, aun después de perder las elecciones, se siguiera direccionando dinero hacia los mismos sectores políticos”.

En contraposición, destacó la actual gestión de Zdero y remarcó que “se restituyó el 2% de coparticipación a todos los municipios por igual”, un recurso que, según afirmó, había sido recortado durante las gestiones anteriores.

El Foro cerró su posicionamiento con un reclamo directo: “Pérez Pons debe rendir cuentas sobre por qué se destinaron millones a intendentes aliados en plena campaña y aún después de haber perdido el poder”.

La respuesta: “Llegaban a todos los municipios”

Frente a las acusaciones, el diputado provincial y exministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, defendió el sistema de ANR y aseguró que se trataba de una herramienta institucional sin sesgo partidario. “Los decretos son claros: era una herramienta con criterios administrativos definidos. Llegaba a los 70 municipios, sin importar el color político”, sostuvo.

El legislador explicó que los aportes se otorgaban mediante decretos oficiales como asistencia financiera ante desequilibrios municipales, con destino definido por cada intendente y obligación de rendición.

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En respuesta directa a Seifert, señaló que el municipio de Pampa del Infierno recibió 15 millones de pesos en noviembre de 2023, luego de las elecciones, y cuestionó: “Está bien que se quiera saber el uso de los fondos. Eso supone que la intendente deba rendir ese monto”.

Además, Pérez Pons contraatacó con un dato actual: afirmó que el Gobierno provincial continúa utilizando el mismo mecanismo. Como ejemplo, citó un decreto del 6 de abril de 2026 mediante el cual se otorgó un ANR de $90 millones a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

“Lo que antes criticaban, hoy lo hacen exactamente igual. Mismo instrumento, mismo procedimiento y mismas condiciones de rendición”, afirmó.

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Cruce político y situación de los municipios

En ese marco, el legislador también puso el foco en la actualidad financiera de las comunas: “Muchos intendentes hoy tienen serias dificultades para pagar salarios”, advirtió, y aseguró que el contexto económico actual es más complejo que durante la gestión anterior.

Asimismo, contrastó con el discurso previo de esos mismos dirigentes: “Durante nuestra gestión hablaban de federalismo, destacaban las obras en sus localidades y reconocían la presencia del Estado en los 70 municipios”.