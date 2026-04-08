Plus Unificado de abril: cronograma de pago de los $110 mil para estatales de Corrientes

El Gobierno de la Provincia de Corrientes oficializó el cronograma de pago del Adicional Remunerativo Mensual, popularmente conocido como Plus Unificado, correspondiente al mes de abril. El beneficio, que asciende a $110.000 por agente, se depositará de manera escalonada a lo largo de los próximos días.

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Este adicional es una de las tres piezas que componen el Ingreso Salarial Mensual de los estatales correntinos, junto con el Plus de Refuerzo y el haber mensual. La medida alcanza a la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, incluyendo a activos, jubilados y pensionados.

Cronograma oficial por terminación de DNI

El pago se realizará a través del Banco de Corrientes SA de acuerdo al siguiente esquema:

Jueves 9 de abril: Documentos terminados en 0 y 1 .

Viernes 10 de abril: Documentos terminados en 2 y 3 .

Lunes 13 de abril: Documentos terminados en 4 y 5 . Este tramo ya estará disponible en cajeros automáticos y Home Banking desde el sábado 11.

Martes 14 de abril: Documentos terminados en 6 y 7 .

Miércoles 15 de abril: Documentos terminados en 8 y 9.

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Composición del ingreso

Desde el Ministerio de Hacienda subrayaron que este desembolso busca sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos frente al contexto inflacionario. El Plus Unificado se suma a los salarios que perciben mensualmente los trabajadores de las distintas áreas del Estado, garantizando un flujo de fondos constante para la economía local.

Los fondos estarán disponibles en los cajeros automáticos habilitados por la entidad bancaria provincial y a través del sistema de banca electrónica de cada agente.