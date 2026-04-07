Exdirector del Banco Central: "Caputo debería demostrar que hay un adulto en la sala"

El exdirector del Banco Central de la República Argentina, Jorge Carrera, sostuvo que el ministro de Economía Luis Caputo "debería de tratar de demostrar que es el adulto en la sala" por "el daño que se está autoinflingiendo el gobierno y que le va a inflingir a a la economía" al analizar el actual escenario económico.

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"Caputo no asume ese rol que si tenía Cavallo con Menem"

"Me parece que Caputo ha asumido el rol de tratar de ser el único que pide la pelota en un equipo que en este momento está tremendamente confundido. Me parece que erra la estrategia, yo ponía algo así en un tuit que bueno enojó a mucha gente, pero me parece que él debería de tratar de demostrar que es el adulto en la sala, que hay un adulto en la sala por el daño que se está autoinflingiendo el gobierno y que le va a inflingir a a la economía con esta erraticidad de Milei", expresó Carrera.

"Me parece que Caputo no asume ese rol que si tenía Cavallo con Menem y eso que no estoy comparando a Menem con Milei. Por Dios, hay un abismo", agregó en declaraciones a Radio 10.

Por otro lado, Carrera criticó la contradicción entre la búsqueda de inversiones extranjeras y el comportamiento del mandatario en sus giras internacionales, argumentando que los ataques a empresarios socavan la credibilidad del país. En relación con este punto, manifestó: "ir a a promocionar, llevar a todo el mundo a Nueva York para promocionar a la Argentina y las oportunidades de inversión y lo que haces ahí es criticar por no decir una palabra mucho más fuerte a dos empresarios importantes por más que lo que nos parezca pero el tipo que te está escuchando como decían muchos por lo bajo dice 'Pero ¿cómo yo voy a ir a un país donde me invitan a invertir y el presidente lo primero que hace es criticar a a los empresarios que están ahí desde hace años'".

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Banco Nación

Sumado a lo anterior, el experto se refirió a la polémica por los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios por el Banco Nación: "Hay una cuestión de punto en la fila. el Banco Nación no puede dar infinitos créditos a todos los que ganan 4, 5 millones porque la capacidad de dar un crédito a tan largo plazo de un banco tiene que ser una proporción muy chica de sus depósitos".

Como consecuencia de este escenario, el exfuncionario advirtió sobre la fragilidad de la estructura política que sustenta las reformas actuales y cómo esto afecta la visión de los potenciales inversores. De manera contundente, Carrera destacó: "Ese es el gran daño, es decir vos tenés un montón de RIGI que has extremado y llevado al extremo las facilidades que le vas a dar para que vengan a invertir pero al mismo tiempo le estás diciendo todo el tiempo a la persona que esta es una estructura política como muy extraña, muy endeble donde tiene un un tope de dos personas que deciden según su leal saber y entender arbitrariamente todo lo que se les ocurre y da la sensación de que ahí está toda la base muy concentrada sin una estructura de soporte sin alianzas tan fuertes".

Finalmente, el economista concluyó que el gobierno se encuentra atrapado en un dilema de difícil solución, tratando de reactivar el consumo sin generar un nuevo salto inflacionario o una devaluación. "Me parece que eso es un gran error en ese sentido, es decir es dispararse un poco en los pies, por eso me parece que él lo ha captado y ahora está tratando de mostrar que el llamado riesgo ´kuka´ y todo eso que elaboraban parece ser que ahora no es tan grande", aseveró Carrera.

"Nunca se termina de entender hacia dónde quiere ir pero yo creo que esto es fruto más de una cuestión más de fondo que es la desesperación por encontrar alguna forma donde se pueda reactivar la economía que es el el problema sin tener que hacer una devaluación y sin tener que sin tener el efecto de que aumente mucho la inflación", concluyó.