Echaron a un senador chaqueño de una charla en la UBA en medio de un tenso enfrentamiento

Un cruce político se registró este martes en la Universidad de Buenos Aires, donde el senador nacional por Chaco, Juan Godoy Cruz, fue echado de una charla en la Facultad de Ciencias Sociales junto al diputado Gino Visconti, ambos vinculados a La Libertad Avanza.

El episodio ocurrió en medio de un clima de tensión en el ámbito universitario, donde un grupo de estudiantes interrumpió la actividad con consignas en rechazo a los legisladores, entre ellas el grito de "fuera fachos", lo que derivó en la suspensión de la charla.

Protesta estudiantil y reclamo por financiamiento

Según se observó en registros difundidos en redes sociales, los manifestantes ingresaron al aula y exigieron la salida de los dirigentes, con gritos y cuestionamientos vinculados al recorte de recursos para la universidad pública.

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Desde el sector estudiantil señalaron que la protesta se enmarca en el rechazo a las políticas educativas del Gobierno nacional, y cuestionaron que legisladores oficialistas participen en espacios académicos en ese contexto.

La situación escaló rápidamente y no permitió que la actividad se desarrollara con normalidad, por lo que los legisladores debieron retirarse.

La respuesta del senador chaqueño

Tras el incidente, Juan Godoy Cruz difundió un video en sus redes sociales donde criticó lo ocurrido y habló de censura. “En el fondo, lo que están buscando es sacar todavía menos votos. En el Chaco nos pasó, los piqueteros nos decían por dónde teníamos que caminar, qué teníamos que pensar, qué teníamos que estudiar”, expresó.

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Y agregó: “Gracias a Dios logramos el cambio, espero que acá también se pueda lograr”.

En la misma línea, sostuvo: “Por eso los piqueteros están presos, porque no se puede coartar los derechos”.

El episodio generó repercusiones en redes sociales, donde sectores afines al oficialismo denunciaron falta de pluralidad y restricciones al debate de ideas, mientras que desde ámbitos estudiantiles defendieron la protesta como parte de un reclamo legítimo.