Acuerdo histórico: Nación transfiere $40.000 millones a Corrientes en 12 cuotas para saldar deuda con el IPS

En un movimiento que el Gobierno provincial calificó como una "reparación histórica", el Estado Nacional oficializó este martes el compromiso de transferir $40.000 millones a Corrientes. El monto está destinado a cancelar parte de la abultada deuda que la ANSES mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS), beneficiando directamente a más de 32.000 jubilados y pensionados correntinos.

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El acuerdo fue sellado en Buenos Aires tras una reunión entre el gobernador Juan Pablo Valdés y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El convenio estipula que la suma total se abonará en 12 cuotas mensuales, lo que permitirá una regularización progresiva de los aportes que Nación había dejado de enviar.

Fondos específicos y auditorías en curso

Pese a la magnitud de la cifra, el gobernador fue tajante al explicar el destino de los recursos. "No es un dinero de libre disponibilidad; está destinado exclusivamente a la caja de jubilados", aclaró en declaraciones a radio Continental Corrientes.

Valdés precisó que este desembolso funciona como un "pago a cuenta", similar al esquema que la Nación está aplicando con otras provincias como Santa Fe.

El conflicto de fondo tiene raíz en el corte de envíos de fondos nacionales que se prolongó durante años, lo que motivó en su momento una demanda judicial presentada por el exgobernador Gustavo Valdés.

El mandatario aclaró que el proceso judicial por el monto total de la deuda continúa, advirtió que la cifra adeudada por Nación "es mucho mayor" y que el saldo definitivo se conocerá una vez que finalicen las auditorías técnicas que el Gobierno Nacional realiza sobre las cajas no transferidas.

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Sustentabilidad previsional

Para la administración provincial, este ingreso de fondos representa un alivio financiero necesario para el IPS.

Con esta transferencia fragmentada en 12 cuotas, se busca normalizar el flujo de recursos y garantizar que el sistema previsional local mantenga su solvencia. Mientras tanto, Corrientes mantiene su postura en los tribunales federales a la espera de una resolución definitiva sobre el remanente de la deuda histórica acumulada.