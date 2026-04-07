Mallas de contención y señalización: qué dice el proyecto de ley para prevenir el suicidio en el puente Chaco-Corrientes

Una problemática urgente del Nordeste Argentino (NEA) llegó al Congreso de la Nación. El Foro de Organizaciones Vecinales formalizó la presentación del proyecto de ley denominado "Programa de Prevención del Suicidio en Puentes y Otras Infraestructuras Viales de Alto Riesgo".

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La propuesta, redactada por el titular del foro, Julio Maciel, fue tomada por el diputado nacional de la Democracia Cristiana, Juan Brügge, quien promoverá su tratamiento legislativo.

La iniciativa surge como respuesta a una estadística alarmante: en el puente interprovincial General Belgrano, que une Corrientes con Chaco, se han contabilizado más de 260 casos —con cifras que rozan los 300— de personas que intentaron quitarse la vida arrojándose desde la estructura.

Para los impulsores de la ley, esta recurrencia evidencia un "riesgo estructural conocido" que demanda una intervención estatal directa.

Mallas de contención y equipos de salud mental

El corazón del proyecto apunta a transformar la infraestructura vial en espacios seguros mediante medidas concretas de prevención. Entre los puntos principales del programa nacional se destacan:

Barreras físicas: Instalación de mallas de contención y protecciones que dificulten el acceso a zonas de peligro.

Señalización y alertas: dispositivos de comunicación directa y cartelería preventiva con líneas de asistencia.

Presencia especializada: despliegue de equipos de salud mental y protocolos de intervención temprana en las inmediaciones de los viaductos.

Asistencia inmediata: sistemas de monitoreo y alerta para una respuesta rápida ante situaciones de crisis.

"Los puentes deben ser símbolos de unión y vida, no escenarios de tragedias evitables", expresó Julio Maciel, quien subrayó que la prevención es una responsabilidad colectiva que el Estado debe asumir con urgencia.

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El principio de prevención del daño

Los fundamentos del proyecto de ley se apoyan en el principio jurídico de prevención del daño, reconocido tanto en el derecho argentino como internacional.

El texto sostiene que el Estado no puede limitarse a una respuesta posterior a los hechos consumados, sino que debe actuar de manera anticipada reduciendo la accesibilidad a los medios para cometer el acto.

Desde el Foro de Organizaciones Vecinales hicieron un llamado a todos los sectores políticos y sociales para acompañar la propuesta, entendiendo que el puente General Belgrano es hoy el ejemplo más crítico de una desprotección que requiere una política pública activa de contención y acompañamiento.