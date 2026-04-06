Misiones: monitoreo de Ecología confirmó la muerte de la yaguareté "Elecha"

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones confirmó este lunes la muerte de una hembra de yaguareté en una zona de monte de la localidad de Puerto Esperanza.

El equipo técnico del Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET) a cargo de su monitoreo, y guardaparques de la Provincia de Misiones se desplazaron al área indicada, donde constataron el martes pasado el fallecimiento del animal.

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Yaguareté

“Las pericias realizadas posteriormente permitieron determinar que la causa de muerte fue una infección generalizada ocasionada por lastimaduras compatibles con el ataque de otro felino, descartándose la intervención humana. Se estima también que la edad avanzada de este individuo puede haber actuado como un agravante para su situación”, indica un comunicado oficial.

“El hecho se conoció el domingo, a partir de una señal emitida por el collar satelital que portaba el ejemplar, dispositivo que forma parte del sistema de monitoreo del Proyecto Yaguareté. Este tipo de señal se activa cuando el animal permanece inmóvil durante un período prolongado, lo que permite alertar a los equipos técnicos ante una posible muerte”, agrega el documento.

“Ante esta situación, se dio inicio de manera inmediata el operativo de verificación en el área indicada por las coordenadas registradas. Al arribar al lugar, en una zona de monte donde el ejemplar se desplazaba habitualmente, el equipo integrado por biólogos, guardaparques y técnicos constató que el individuo estaba muerto. En el sitio se realizaron las primeras pericias, registro fotográfico y evaluación del estado del animal, que presentaba signos compatibles con un proceso de descomposición de aproximadamente un día y medio, además de lesiones visibles en la región dorsal, paletas y cadera, y pérdida parcial de la cola”, precisa el texto.

Siguiendo el protocolo establecido, se procedió al traslado del cuerpo al Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre Güirá Oga de la Fundación Felix de Azara para la realización de la necropsia. De este operativo participaron profesionales veterinarios de Güirá Oga, del Proyecto Yaguareté, el Director del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), personal de la Policía de la Provincia científica y policía ambiental de Misiones.

“El examen determinó como causa de muerte infección generalizada asociadas a heridas compatibles con mordedura de un gran felino, localizada en la zona dorsal. Estas lesiones derivaron el cuadro de infección generalizada que habría provocado el debilitamiento progresivo del animal, en un contexto asociado a su avanzada edad. Asimismo, no se encontraron indicios de intervención humana en el hecho. Durante la inspección del ejemplar, se detectaron restos de leche en las mamas, aunque no había indicios de succión reciente. A partir de este indicio, y para descartar la presencia de algún cachorro en el área, se dispuso un rastrillaje de la zona por parte de guardaparques y equipos técnicos que durará varios días”, detalla el comunicado.

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Quién era "Elecha"

“Elecha” era una yaguareté registrada por los científicos del Proyecto Yaguareté desde el año 2014 mediante cámaras trampa. En abril de 2025 había sido capturada en el marco de acciones de conservación y equipada con un collar satelital para su seguimiento, lo cual permitió conocer en detalle sus movimientos y entender los requerimientos de esta especie en áreas de uso humano. Se estima que tenía al menos 16 años de edad, una edad muy avanzada para esta especie, y que a lo largo de su vida tuvo varias camadas, contribuyendo de forma sustancial a la población de yaguareté en Misiones y en la Argentina.

Fuente: Ministerio de Ecología.