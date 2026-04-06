Amenazas con un arma en TikTok contra alumnos chaqueños: allanaron una casa y buscan al autor

Un caso de amenazas escolares difundidas en redes sociales provocó preocupación en la localidad de Margarita Belén, donde la Justicia investiga a un usuario de TikTok por publicar mensajes intimidatorios dirigidos a estudiantes de la EEP N° 12, acompañados por la exhibición de un arma de fuego.

La causa se inició entre el 2 y 3 de abril, luego de que vecinos alertaran sobre una cuenta que difundía contenido violento con amenazas explícitas hacia alumnos. En los videos, según precisaron fuentes de la investigación, se observaba un arma presuntamente calibre 9 milímetros, lo que elevó el nivel de preocupación.

Rastreo digital y cooperación internacional

Ante la gravedad del caso, intervino el Departamento de Cibercrimen, que activó mecanismos de cooperación con la plataforma TikTok para obtener datos técnicos del usuario investigado.

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A partir de ese trabajo, los especialistas lograron acceder a direcciones IP y registros digitales, lo que permitió avanzar en la trazabilidad de la cuenta. Con esa información, y en conjunto con proveedores de internet, los investigadores ubicaron un domicilio en la calle M. Bassi de la misma localidad.

Allanamiento y análisis de dispositivos

Con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 y la Fiscalía de Investigación N° 15, se concretó un allanamiento durante la mañana del domingo, con participación de efectivos de Cibercrimen, personal policial, un ayudante fiscal y equipos de la Línea 102, ante la posibilidad de que hubiera menores involucrados.

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Durante el procedimiento no se logró secuestrar el arma exhibida en las publicaciones, pero la causa continúa en pleno desarrollo. Actualmente, los investigadores trabajan en el análisis de dispositivos electrónicos y en la reconstrucción de la actividad digital para identificar al autor y determinar su responsabilidad penal.

El episodio se da en un contexto marcado por hechos recientes de violencia escolar a nivel nacional y provincial. Entre ellos, se destacan el ataque a tiros en una escuela de Santa Fe y el caso de Fernanda Almada, la estudiante chaqueña que se quitó la vida y que, según se conoció, era víctima de acoso escolar.