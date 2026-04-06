Una docente chaqueña murió en un brutal choque frontal en Misiones

El fin de semana largo dejó un saldo devastador en la región, pero la muerte de una docente chaqueña en un violento choque frontal en Misiones se convirtió en uno de los hechos que mayor conmoción generó. Se trata de Patricia Adriana Petruk, de 54 años, oriunda de Resistencia, quien murió en el acto tras el impacto.

El siniestro ocurrió el sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1576, en la localidad de Puerto Esperanza. Petruk conducía un Renault Logan que colisionó de frente contra otro vehículo.

En el auto viajaban además una mujer y dos menores, quienes resultaron con heridas graves y permanecen internados en terapia intensiva en el hospital Samic de Eldorado. El otro rodado involucrado fue un Fiat Weekend, conducido por una mujer de 36 años, integrante de Gendarmería Nacional, quien también sufrió lesiones de gravedad.

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Siete muertes en un fin de semana marcado por tragedias

El fallecimiento de la docente se inscribe en un contexto alarmante: al menos siete personas murieron en distintos hechos ocurridos en rutas, ríos y zonas rurales de Chaco y provincias vecinas.

Entre los episodios más impactantes se encuentra el hallazgo del cuerpo de una mujer en el río Paraná, en inmediaciones del Puente General Belgrano. El descubrimiento se produjo el domingo por la tarde tras el aviso de pescadores.

Tras el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores sostienen que la mujer se habría arrojado desde el lado chaqueño del puente. La Fiscalía ordenó la autopsia para determinar las circunstancias del hecho.

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Tragedia en el río y accidentes fatales

Otro de los casos ocurrió en el río Paraná, donde murió Cristian “Flaco” Prada, un hombre de Barranqueras, tras el vuelco de una lancha cerca de la Isla Noguera.

Según se informó, la embarcación sufrió una falla mecánica y quedó a la deriva. Luego, el oleaje generado por un convoy de barcazas provocó que diera una vuelta de campana. Dos ocupantes lograron salvarse, pero Prada fue hallado sin vida.

En tanto, en la zona rural de Colonia Necochea, cerca de General Pinedo, murió José Eduardo Gómez, de 62 años, tras un accidente en motocicleta. El médico forense determinó que falleció por una fractura en la base del cráneo.

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Un hecho similar ocurrió en jurisdicción de El Tacuruzal, donde dos motos colisionaron y murió Mártires Morales, de 55 años. El otro conductor permanece internado en estado delicado.

Hallazgos e impacto en Resistencia

En Resistencia, personal policial encontró el cuerpo de Diego José Centurión, de 40 años, a la vera del río Negro, en la zona de Boquita Cortes. La fiscalía investiga las causas del deceso.

A esto se suma una tragedia que generó profunda conmoción: la muerte de una niña chaqueña de dos años en Paso de la Patria, quien cayó a una pileta en una vivienda. La menor fue trasladada de urgencia al hospital local, pero murió minutos después pese a los intentos de reanimación.