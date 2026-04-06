Zdero mueve el Gabinete: Gutiérrez deja Coordinación y pasa al banco provincial

En una nueva reconfiguración de su equipo de gestión, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, confirmó que Livio Gutiérrez asumirá como presidente del Nuevo Banco del Chaco, en reemplazo de Germán Dahlgren, quien dejará su cargo para retomar su actividad en el ámbito privado.

El movimiento implica también una modificación directa en el Gabinete provincial: Gutiérrez dejará este lunes su rol como secretario de Coordinación de Gabinete para ponerse al frente de la principal entidad financiera de la provincia.

La renovación de autoridades del banco se formalizará este martes durante una Asamblea General, donde además se dará a conocer el nuevo directorio del Nuevo Banco del Chaco. En paralelo, desde el Ejecutivo adelantaron que el reemplazo de Gutiérrez en el Gabinete será anunciado en los próximos días.

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Reordenamiento en una pieza clave

El cambio se inscribe en una estrategia del Gobierno provincial orientada a garantizar la continuidad institucional del banco mientras se redefine su conducción. El Nuevo Banco del Chaco cumple un rol central en la administración financiera y en la ejecución de políticas públicas vinculadas al crédito y al desarrollo productivo.

Perfil del nuevo titular

Abogado de profesión, Gutiérrez "cuenta con una amplia trayectoria en la función pública", resaltó el Ejecutivo. Fue diputado provincial en varias oportunidades y se destacó por su participación en debates legislativos y en la elaboración de iniciativas vinculadas a la administración del Estado.

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Además, ocupó distintos cargos dentro del ámbito gubernamental, "lo que le permitió consolidar un perfil ligado a la gestión y la articulación política, dos aspectos que el Ejecutivo considera claves para esta nueva etapa en la entidad bancaria", añadieron.