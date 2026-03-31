Crisis en el transporte: suspenden el servicio nocturno y el Gobierno apunta contra ERSA

La suspensión del último servicio nocturno en líneas de colectivos del Gran Resistencia expuso una nueva crisis en el transporte público. En ese marco, el subsecretario de Transporte del Chaco, Rodolfo Díaz, responsabilizó a la empresa ERSA por el escenario actual y cuestionó el impacto de sus decisiones sobre el resto del sistema.

“Detectamos que la empresa que nos llevó a esta situación es ERSA”, sostuvo el funcionario, al remarcar que la firma concentra una porción clave del servicio y condiciona el funcionamiento de otras compañías.

Suspensión nocturna: seguridad y conflicto laboral

Según explicó Díaz, la interrupción del último turno nocturno comenzó como una medida preventiva ante hechos de inseguridad, en el contexto de un conflicto entre la empresa TCM y sus trabajadores.

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“Esto comenzó como una medida de precaución y de seguridad”, indicó, y detalló episodios como la colocación de “miguelitos” en la calle o ataques con piedras a las unidades durante los recorridos.

A partir de esa situación, se resolvió eliminar el último servicio en esa firma, decisión a la que luego se sumó ERSA. Desde el Gobierno aclararon que se trata de un recorte puntual que no impacta en la mayor parte de las frecuencias diarias.

Advertencias a las empresas y control estatal

La Subsecretaría de Transporte envió intimaciones formales a las compañías para que informen con precisión los horarios y justifiquen cualquier modificación en la prestación.

Díaz fue categórico al rechazar decisiones unilaterales: “No se puede tomar una medida arbitraria y unilateral”, afirmó en declaraciones a Radio Libertad.

En ese sentido, advirtió que si las empresas argumentan motivos económicos, como el aumento del combustible, deberán presentar fundamentos sólidos. “Vamos a tener que hacer un estudio de costos”, anticipó.

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ERSA dejaría el servicio y agrava el escenario

El conflicto se profundiza con la decisión de ERSA de abandonar el servicio en Chaco. Según confirmó el funcionario, la empresa prevé retirarse a fines de abril. “No es una advertencia, es un hecho”, aseguró.

El Gobierno intenta extender su permanencia al menos dos meses más para reorganizar el sistema. En paralelo, ya trabaja en alternativas para cubrir las líneas que quedarían vacantes, que incluyen siete recorridos con distintos ramales.

Críticas directas: “llevó de las narices a las otras empresas”

Díaz apuntó al rol dominante de ERSA dentro del sistema y sus efectos en cadena: “Al tener el 50% del servicio, llevaba de las narices a las otras empresas”, sostuvo.

Además, diferenció el comportamiento de las compañías: destacó que algunas “hacen el esfuerzo” mientras que otras “no tienen el compromiso que la sociedad merece”.

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Un sistema en crisis y la búsqueda de alternativas

El subsecretario reconoció que el transporte público atraviesa una situación crítica en todo el país, pero consideró que el escenario también puede abrir oportunidades. “Puede ser una oportunidad para empresas chaqueñas”, planteó, en referencia a la posibilidad de incorporar nuevos actores al sistema.

Mientras continúan las negociaciones con ERSA, el Ejecutivo avanza en planes alternativos, licitaciones y acuerdos con otras firmas para garantizar la continuidad del servicio.

“Siempre es mejor llegar a acuerdos que a demandas cruzadas, pero si no se puede, la Justicia será el camino”, advirtió Díaz, dejando abierta la posibilidad de un conflicto judicial.