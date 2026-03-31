Consultor político: "El que le va a poner fin a Milei va a ser Javier Milei"

El consultor político Alfredo Serrano Mansilla aseguró que “el gran opositor a Javier Milei en las próximas elecciones se llama Javier Milei”.

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“Errores no forzados”

“El que le va a poner fin a Milei va a ser Javier Milei. Como pasa a veces en la política, los malos políticos, ellos mismos se ocupan de frenarse a ellos mismos”, sostuvo en declaraciones a Radio 10.

“Yo creo que este cúmulo de errores no forzados, que ya son demasiados, unidos evidentemente al malestar cotidiano, creo que Javier Milei al día de hoy empieza a ser su principal opositor”, insistió el economista.

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“Récord negativo”

“Y esto cuando uno analiza ya todas las encuestas que se vienen publicando, estamos en el tiempo récord negativo en todo el tiempo de la presidencia de Javier Milei”, señaló Serrano Mansilla.

“Si observas todas las encuestas publicadas, por primera vez el diferencial de imagen negativa, de gestión negativa, porque coincide tanto imagen como gestión es de 20 puntos en contra”, precisó en diálogo con Gustavo Sylvestre.

“Te lo digo de otro modo, 6 de cada 10 argentinos y argentinas, y esto es lo que no se puede perder de vista, ponen imagen negativa de Milei o una valoración negativa de la gestión”, detalló.

Y luego completó: “Por lo tanto hay una mayoría aplastante que ya le han dicho a Javier Milei ´basta ya de hacer lo que vienes haciendo´”.

“Falta que la oposición alternativa a Javier Milei canalice lo que la sociedad le está exigiendo”, concluyó Serrano Mansilla.