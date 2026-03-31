La causa por la muerte de Fernanda Almada avanza en la justicia de Chaco. La fiscalía, a cargo de Jorge Cáceres Olivera, confirmó que trabaja sobre la hipótesis de una posible instigación al suicidio, una figura penal que podría derivar en imputaciones y eventuales detenciones.

El funcionario judicial brindó precisiones mientras se desarrollaban las primeras declaraciones testimoniales en la sede del Ministerio Público, entre ellas la de la madre de la adolescente. “Estamos en plena audiencia testimonial, no voy a adelantar resultados”, señaló, al remarcar que el objetivo inmediato es reconstruir el contexto previo al hecho.

Instigación al suicidio: la principal línea de investigación

Por primera vez desde el inicio del expediente, la fiscalía explicitó la teoría sobre la que se apoya la investigación. “Esa es la teoría que vamos a estar manejando”, afirmó Cáceres Olivera en relación a la instigación al suicidio.

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El avance de esa hipótesis dependerá de la identificación de posibles responsables y del análisis de la prueba recolectada. En ese sentido, el fiscal indicó que se evaluará la edad de los involucrados y el grado de participación de cada uno antes de adoptar decisiones judiciales.

Detenciones y medidas restrictivas, en evaluación

Consultado sobre posibles medidas, el fiscal no descartó escenarios más gravosos: “Podría haber detención”, sostuvo, aunque aclaró que todo dependerá del avance de la investigación.

Además, se analizan alternativas como restricciones de acercamiento o circulación, en caso de que se detecten riesgos o responsabilidades preliminares.

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Peritajes y análisis de celulares, claves en la causa

Uno de los ejes centrales del expediente es el análisis de dispositivos electrónicos. Según confirmó el fiscal, ya se realizaron las primeras intervenciones sobre teléfonos celulares y se trabaja en el resguardo de información digital.

“Todo lo que sea información en redes se analiza”, explicó, en referencia a mensajes y publicaciones que podrían aportar elementos relevantes.

En paralelo, se aguarda el informe preliminar del Instituto de Medicina Forense tras la autopsia, que permitiría confirmar con precisión la causa de muerte, inicialmente vinculada a un ahorcamiento.

La familia declaró y apuntó al entorno escolar

Mientras la fiscalía avanza, los familiares de Fernanda comenzaron a aportar su versión de los hechos. En ese marco, su prima denunció episodios de bullying sostenido y cuestionó el accionar de la institución educativa.

“Queremos saber si hizo lo que hizo por lo que le pasaba”, expresó, al referirse al objetivo de las declaraciones testimoniales. También rechazó versiones sobre un posible cuadro previo de salud mental: “Fernanda antes de que pase todo esto estaba re bien, nunca tuvo nada”, aseguró.

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El testimonio incluyó acusaciones directas contra integrantes del ámbito escolar. Según relató la familia, se habrían producido comentarios despectivos y exposición de información personal frente a la adolescente.

Además, cuestionaron la falta de intervención ante situaciones de acoso: “Figuran nombres y no hicieron nada”, señalaron. Otro de los puntos más sensibles fue la ausencia de acompañamiento tras la muerte. “Hasta hoy no tuvimos ni siquiera un pésame de parte de la escuela”, indicaron.

Una causa en etapa inicial, pero con múltiples frentes abiertos

La investigación combina testimoniales, peritajes forenses y análisis digital, en una etapa inicial que será determinante para definir responsabilidades.

El fiscal pidió cautela frente a versiones que circulan en redes sociales y medios: “Hay mucha información que es rumor. Vamos a basarnos exclusivamente en la prueba”, advirtió.

Con varias líneas abiertas, el expediente avanza con el foco puesto en establecer si existieron conductas que pudieron haber influido en la decisión de la adolescente y si corresponde avanzar con imputaciones.