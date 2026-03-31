Obras frenadas en la Autovía 12 de Corrientes: despidos masivos y un pedido de informes a Vialidad Nacional

La parálisis de la obra pública nacional volvió a golpear con dureza al sector de la construcción en Corrientes. Esta semana, la emblemática obra de la Autovía Ruta Nacional N° 12 quedó virtualmente detenida, lo que derivó en el despido de la totalidad del personal afectado al proyecto.

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La falta de pago de certificados por parte de la Nación es señalada como la causa principal de una crisis que ya dejó a un centenar de familias sin sustento.

El secretario general de la UOCRA local, Juan de Dios Ávalos, advirtió que la situación es "muy complicada". Según relató el gremialista, la inactividad comenzó a evidenciarse con una reducción progresiva: "Hace una quincena hubo un 50% de despedidos y luego la empresa largó a todo lo que faltaba porque ya no tiene cómo seguir subsistiendo".

La medida afecta de manera directa a entre 120 y 130 operarios, precisó el dirigente a radio Sudamericana.

Ávalos detalló que la empresa contratista ya inició el retiro de equipos y el acopio de materiales en planta, tras finalizar una última alcantarilla que estaba pendiente.

Perfil intentó comunicarse con el jefe del Distrito 10 de Vialidad Nacional, David Moulín, para obtener una explicación oficial, pero hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta al requerimiento periodístico.

Ocho años de una "obra eterna"

Frente a este escenario, la diputada provincial Sofía Brambilla (PRO) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para exigir que Vialidad Nacional informe el estado real de avance de la denominada "Autopista Urbana de Corrientes".

La legisladora recordó que el proyecto se inició en 2018 con un plazo de ejecución original de apenas 24 meses. Sin embargo, a casi ocho años de aquel comienzo, la obra permanece inconclusa, transformándose en un peligro constante para quienes transitan por el principal acceso a la ciudad capital.

"No podemos seguir naturalizando obras eternas. Esta autopista es clave para la seguridad vial y el desarrollo económico", sostuvo Brambilla. La diputada subrayó que en febrero de 2025, el propio David Moulín había informado un avance del 56% con la promesa de finalizar en 16 meses, compromiso que hoy se encuentra "claramente incumplido".

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Impacto logístico y económico

El freno de los trabajos no solo afecta al empleo, sino que compromete la conectividad estratégica de la provincia. El tramo intervenido (km 1023 – km 1036) es el acceso obligado al Aeropuerto Internacional “Dr. Fernando Piragine Niveyro” y vincula a la capital con las rutas provinciales N° 5 y 43, vitales para localidades como San Luis del Palmar y Santa Ana.

Brambilla enfatizó que diversos sectores empresariales han manifestado su preocupación por las consecuencias negativas en la logística y la actividad económica. "Estamos hablando de una obra estratégica que lleva años de promesas incumplidas. Exigimos transparencia y que se termine de una vez", concluyó la legisladora.