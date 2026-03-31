Punto MÁSBanCo: cómo extraer hasta $750.000 del Banco de Corrientes en Pago Fácil

El Banco de Corrientes (BanCo) anunció el lanzamiento de Punto MÁSBanCo, un nuevo canal de servicios financieros que busca descentralizar la atención en las sucursales y ofrecer horarios extendidos para operaciones básicas.

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La iniciativa, desarrollada junto a la red Pago Fácil, permite a los usuarios realizar extracciones y depósitos de efectivo de forma gratuita en 147 puntos dentro de la provincia y miles en el resto de la Argentina.

El objetivo central de la entidad es brindar alternativas de liquidez fuera del horario bancario habitual. Los locales adheridos operarán de 07:00 a 21:00, aunque cada agencia podrá definir sus propios horarios para fines de semana y feriados.

Límites y operatoria sin tarjeta

Una de las innovaciones de este sistema es que no requiere el uso de la tarjeta de débito física, basándose en la validación mediante el sistema de seguridad de la aplicación móvil. Los límites establecidos para estas transacciones son:

Extracciones: Hasta $750.000 por día .

Depósitos: Hasta $1.000.000 por mes.

Para operar, el cliente debe presentarse en el local de Pago Fácil con su DNI, informar su número de CUIL y el monto deseado. En ese momento, deberá generar un token (código de seguridad) desde la app MÁSBanCo para que el cajero valide la identidad y finalice la operación entregando el comprobante correspondiente.

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Seguridad y prevención de estafas

Desde el BanCo emitieron una serie de recomendaciones para evitar fraudes vinculados a esta nueva modalidad. Se enfatizó que el código de seguridad generado en la aplicación es personal y solo debe suministrarse al cajero en el mostrador al momento de la transacción.

La entidad recordó que bajo ninguna circunstancia solicitará el token a través de WhatsApp, llamadas telefónicas o correos electrónicos. En caso de dudas sobre la ubicación de las agencias habilitadas, los usuarios pueden consultar el mapa interactivo en el sitio oficial www.bancodecorrientes.com.ar o directamente en la aplicación.