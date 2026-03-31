Giro en la causa "Alita": el Fiscal General de Corrientes ordenó investigar la zoofilia como crueldad animal

En una decisión que sienta un precedente fundamental para el derecho animal en la provincia, el Fiscal General del Poder Judicial de Corrientes, César Sotelo, ordenó la reapertura de la investigación por el ultraje a una perra llamada "Alita".

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El caso, que había sido archivado bajo el argumento de que el hecho era "atípico", ahora será instruido por la UFIC N° 9, a cargo de Jorge Antonio Casarotto.

La resolución surge tras un pedido de revisión presentado por la abogada querellante, Liliana Gómez, quien impugnó la decisión inicial del fiscal Raúl Pasetto. Para Sotelo, el hecho de que la zoofilia no esté mencionada explícitamente en la norma no significa que sea legal o impune, especialmente cuando existen lesiones físicas constatadas por veterinarios.

Interpretación amplia de la Ley 14.346

El eje del debate jurídico se centró en la Ley Nacional de Maltrato Animal (N° 14.346), sancionada en 1954. El fiscal original del caso había aducido que, al no estar tipificada la zoofilia, no había delito.

Sin embargo, el Fiscal General aplicó una interpretación moderna y protectora de la norma:

Actos de crueldad: Sotelo remarcó que el artículo 3, inciso 7 , define como crueldad "lastimar animales intencionalmente, causándoles torturas o sufrimientos innecesarios por el solo espíritu de perversidad".

Tipo penal abierto: el dictamen sostiene que someter sexualmente a un animal es un acto aberrante que supone sufrimiento y daño, encuadrando en la figura de maltrato sin necesidad de que la palabra específica figure en el texto de hace siete décadas.

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El hecho se registró en febrero de este año y generó una fuerte reacción de la comunidad. Gracias a la denuncia de los vecinos y la intervención de la Municipalidad de Corrientes, se logró rescatar a Alita y a su hermana Laika del domicilio del denunciado, identificado como Adolfo Centurión.

El operativo de rescate contó con el apoyo de la fundación "Mis Huellas a Casa" y el equipo de Bienestar Animal del municipio, quienes corroboraron mediante exámenes veterinarios los signos de abuso que presentaba la perra.

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Cómo denunciar maltrato animal en Corrientes

Tras este fallo que refuerza la protección de los animales como sujetos de derecho, las autoridades recordaron que existen canales habilitados las 24 horas para denunciar hechos similares: