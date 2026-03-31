Camau Espínola apuntó contra las demoras de Nación: "No permiten una planificación clara en Corrientes"

En un nuevo gesto de acercamiento político que consolida su alianza con el radicalismo local, el senador nacional Carlos Mauricio "Camau" Espínola mantuvo un encuentro clave con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

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La agenda estuvo marcada por la preocupación compartida ante la merma de ingresos coparticipables y el estancamiento de las deudas históricas que el Gobierno nacional mantiene con la provincia.

Espínola, quien hoy se mueve en las filas de Vamos Corrientes tras su salida del peronismo, enfatizó que la provincia no puede ceder en sus banderas históricas: "Es importante continuar con los reclamos de las regalías de Yacyretá, el déficit de la caja jubilatoria y los compromisos de infraestructura que hoy no se están ejecutando", señaló el legislador.

Falta de previsibilidad y la "alerta" por el desempleo

Si bien el senador reconoció que la administración de Javier Milei viene cumpliendo con algunas transferencias, advirtió que las demoras constantes atentan contra la gestión provincial, ya que no permiten una planificación clara para el gobernador en su plan de acción hacia adelante.

En este contexto, Espínola trazó un panorama macroeconómico cauteloso para la región, donde la caída de la actividad económica impacta de forma directa en los envíos de coparticipación federal.

A este escenario se suma una preocupación central por el mercado de trabajo. El senador calificó como una "alerta" el crecimiento del desempleo en la provincia y marcó las asimetrías existentes con otros distritos.

En ese sentido, comparó la situación local con la de las provincias mineras o petroleras que reciben beneficios específicos, y reclamó un programa de incentivos similar para la materia prima correntina que permita generar inversiones y puestos de trabajo genuinos.

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Impulso País: el nuevo bloque federal

En el plano legislativo, Espínola dio detalles sobre la conformación de su nueva bancada, Impulso País. Este bloque agrupa a senadores de Tucumán, Chubut, Córdoba y sectores del PRO, con el objetivo de construir una "defensa incondicional de las provincias" y una mirada profundamente federal.

"Tenemos la voluntad de acompañar al Gobierno dándole gobernabilidad siempre y cuando los proyectos sean lógicos y razonables", aclaró Camau. Para el correntino, la clave del segundo tramo del año será otorgar herramientas al Presidente pero garantizando que las provincias del interior no queden relegadas frente a los sectores extractivos del sur y el norte del país.