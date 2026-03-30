Macri llega a Chaco para reactivar el PRO y recuperar terreno político de cara a 2027

El ex presidente Mauricio Macri volverá a Chaco el próximo 17 de abril con un objetivo claro: reposicionar al PRO en el escenario político nacional y recuperar protagonismo en las provincias, en medio de un proceso de reconfiguración interna del partido.

La actividad central se desarrollará desde las 16 en el Hotel Gala & Convenciones de Resistencia, en el marco del espacio “Próximo Paso NEA”, una iniciativa que apunta a consolidar una agenda con foco federal y anclaje en las economías regionales.

La visita de Macri no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia nacional de relanzamiento del PRO, que en los últimos meses intenta recuperar centralidad tras haber quedado relegado en la disputa política.

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En ese esquema, el ex mandatario impulsa una nueva etapa con eje en el territorio: “El próximo paso se construye desde cada provincia”, sostienen en su entorno, en línea con un giro hacia un federalismo más activo. La elección del Chaco responde a esa lógica. El partido busca ampliar su base política fuera de los grandes centros urbanos y reconstruir volumen desde el interior del país.

Nueva etapa: menos nombres, más proyecto

Dentro del PRO aseguran que el espacio dejó atrás la etapa de autocrítica y se encuentra en un proceso de reordenamiento político y estratégico. El objetivo ahora es priorizar la construcción de un proyecto antes que las candidaturas, en un intento por evitar errores de etapas anteriores y consolidar una propuesta competitiva hacia 2027.

En ese marco, Macri mantiene un rol central en la toma de decisiones, respaldado por un grupo reducido de dirigentes de confianza que conforman la mesa política del partido.

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El relanzamiento del PRO se da en un contexto atravesado por la competencia con La Libertad Avanza, especialmente en distritos clave donde se disputa el liderazgo opositor. Mientras en algunos territorios existen acuerdos tácticos o convivencias políticas, en otros la relación es abiertamente competitiva, lo que obliga al PRO a definir su identidad.

Chaco como punto de partida

La escala en Chaco busca funcionar como un punto de relanzamiento político en el interior, con la intención de generar visibilidad y fortalecer liderazgos locales. El acto en Resistencia reunirá a referentes regionales y dirigentes partidarios, en un intento por ordenar el espacio y proyectarlo hacia el próximo ciclo electoral.