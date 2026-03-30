Capitanich cargó contra Milei y gobernadores “cómplices”: “No es el presidente que el país merece”

El senador nacional Jorge Capitanich brindó una entrevista a Perfil y lanzó una ofensiva política contra la gestión de Javier Milei, a quien acusó de encabezar un modelo económico “de altísimo nivel de desigualdad” y de ejercer el poder con rasgos “autocráticos y autoritarios”.

Además, defendió la estatización de YPF, celebró el reciente fallo judicial en Estados Unidos y cuestionó el rol de los gobernadores que acompañan al oficialismo en el Congreso, a quienes calificó como “cómplices”.

YPF, fallo en EE.UU. y defensa de la soberanía

Uno de los ejes centrales del análisis de Capitanich fue el fallo judicial en Nueva York que benefició a la Argentina en la causa por YPF. El exgobernador consideró que esa resolución ratifica la legalidad y el carácter estratégico de la estatización.

“No me cabe la menor duda de que la estatización de YPF fue una decisión política que constituye un hito de cooperación histórica en la República Argentina”, sostuvo. En ese sentido, vinculó el proceso energético del país con las decisiones de política pública de las últimas décadas y apuntó contra la privatización: “La declinación tiene que ver con la privatización de YPF”, afirmó.

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Para el senador, el fallo internacional respalda la potestad soberana del Estado argentino: “Un estatuto no puede estar por encima de la ley argentina en términos de reconocimiento de la condición del país soberano”, remarcó, en línea con las posiciones históricas del kirchnerismo.

“No solamente nos ahorra de pagar 16.000 millones de dólares, sino que le da a YPF el vector necesario para su desarrollo estratégico”, dijo. En esa línea, proyectó que el sector energético requerirá inversiones por 80.000 millones de dólares en los próximos 10 a 15 años para consolidar el posicionamiento global del país.

Críticas al Gobierno: “Un modelo de desigualdad”

Capitanich fue categórico al describir el rumbo económico de la administración de Milei. “Es un modelo económico de altísimo nivel de desigualdad social y estructuralmente incompatible con la sostenibilidad de 47 millones de habitantes”, aseguró.

Según explicó, el crecimiento registrado en algunos sectores no se traduce en empleo ni mejora social. Señaló que actividades como energía, minería y finanzas impulsan la economía, pero no generan trabajo masivo, mientras que rubros clave como la industria, la construcción y el comercio están en retroceso.

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El diagnóstico incluyó una serie de indicadores críticos: precarización laboral, deterioro del salario real, aumento del endeudamiento familiar, tarifas y alquileres “impagables” y cierre de comercios y empresas. “Eso es un combo que beneficia a un núcleo reducido de la población. El resto la pasa mal”, sintetizó.

Gobernadores “cómplices” y crisis institucional

El senador también apuntó contra los mandatarios provinciales que acompañan leyes del oficialismo en el Congreso. “Todos los gobernadores que son cómplices de este modelo la pasan peor”, afirmó, al cuestionar el respaldo a reformas que, según su visión, perjudican a las provincias.

Pero el cuestionamiento más fuerte fue dirigido directamente al Presidente: “Milei no es el presidente que la Argentina se merece”, lanzó. En esa línea, criticó el uso de herramientas institucionales: “Tiene un ejercicio autocrático y autoritario del poder”, dijo, al mencionar la cantidad de decretos de necesidad y urgencia y delegaciones legislativas.

“Hay una gran diferencia entre las cadenas de Cristina y los insultos y agravios de Milei”, sostuvo.

El impacto en el Chaco: cierre de empresas y crisis social

Capitanich trasladó su análisis al plano provincial y advirtió que el Chaco es uno de los territorios más afectados por el actual modelo económico. “Tenemos el liderazgo en caída de empresas, comercios que cierran y servicios que no venden”, señaló.

Además, alertó sobre la situación del sistema de salud y la falta de recursos: “Los pacientes oncológicos no tienen tratamiento, los pacientes diabéticos no tienen tratamiento”, advirtió.

También anticipó un escenario crítico para el agro, con pérdida de rentabilidad por la combinación de atraso cambiario, aumento de costos y caída de precios internacionales.

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Elecciones 2027 y el futuro del peronismo

En clave política, Capitanich dejó definiciones relevantes sobre el armado electoral del peronismo. Al ser consultado sobre una eventual candidatura, respondió: “Tenemos cantidad de candidatos que son buenísimos, muchos mejores que yo”.

Durante la entrevista, rechazó las decisiones verticales dentro del Partido Justicialista. “Lo que no va a poder funcionar más en la Argentina es el dedo”, afirmó. De cara a 2027, se mostró optimista: “Estoy convencido de que vamos a ganar a nivel nacional, provincial y en la mayoría de los municipios”.

Además, destacó la necesidad de construir una agenda común antes de definir nombres y valoró la participación interna dentro del PJ.

El senador también detalló parte de su trabajo parlamentario, con más de 100 proyectos presentados y foco en temas como: sobreendeudamiento familiar, tarifas de servicios públicos, costo de la energía y la garrafa y financiamiento de infraestructura. “La gente está contraendeudada”, resumió.

En paralelo, planteó cuatro ejes estratégicos para el desarrollo del Chaco: economía ambienta, economía del conocimiento, cadenas de valor productivas, economía energética