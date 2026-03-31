Dal Poggetto: "Hay una dinámica de precios que venía más rápido y va a seguir yendo más rápido"

La economista Marina Dal Poggetto aseguró que “ya las esquirlas de la guerra las estamos empezando a sentir” al analizar la actual coyuntura económica.

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Análisis económico

“Estás en un mundo realmente incierto. Por el bien de todos esperemos que la guerra se termine relativamente rápido, pero ya las esquirlas de la guerra las estamos empezando a sentir”, sostuvo en declaraciones al streaming Buenas Tardes China.

“En Argentina si querés, por un lado lo que tenés es una dinámica de precios que venía más rápido y va a seguir yendo más rápido”, analizó Dal Poggetto.

Al ser consultada por el periodista Jairo Straccia sobre el índice de inflación del mes de marzo, respondió: “Estamos en torno a 3, con alimentos en 2. Lo que tenés es un cambio en el por qué de la inflación”.

“El precio mayorista de la carne empezó a caer, todavía nosotros no lo vimos reflejado en el índice pero sí las subas de alimentos son menores”, puntualizó.

“Tenés fuertes aumentos en educación que te pegan en el mes, tenés algunos precios de temporada como turismo que de golpe te pegan, algo de tarifas públicas y el tema de los combustibles que te pega directo en el índice”, enfatizó Dal Poggetto.

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Cómo sigue

“En abril todavía no nos animamos a decir que volvemos a estar cerca de 3. Ya van diciembre, enero, febrero y marzo con 3”, recordó.

“Cuando vos proyectás la inflación de 3% anual, te da un ritmo de 42%. Uno tendería a pensar que la inflación va a estar más cerca de 2 que de 3. La verdad que estamos tratando de mensurar, hay muchos menos impactos tarifarios, pero va a depender mucho de qué pase con el precio de los combustibles”, concluyó.