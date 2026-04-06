Nación auxilia al Chaco para pagar deuda en dólares y aliviar la presión financiera

El Gobierno nacional confirmó asistencia financiera al Chaco para afrontar vencimientos de deuda en dólares, en el marco de una reunión realizada este lunes en Casa de Gobierno provincial. La medida apunta a reducir la presión sobre las cuentas públicas y garantizar el cumplimiento de compromisos inmediatos.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, quien recibió al secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. La asistencia se concretó tras gestiones impulsadas por el gobernador Leandro Zdero.

Fondos para cubrir deuda en dólares

Según se informó, los recursos estarán destinados a cubrir vencimientos de un bono internacional en dólares, uno de los principales compromisos financieros de la provincia.

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Para ello, el Chaco accederá a un adelanto de coparticipación con una tasa del 15%, una herramienta que, según explicaron, permite mejorar las condiciones frente a alternativas de financiamiento más costosas en el mercado.

Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que se trata de una deuda emitida durante la gestión de Domingo Peppo, que luego fue defaulteada y reestructurada bajo la administración de Jorge Capitanich.

Un alivio en un contexto complejo

Durante la reunión, Abraam remarcó que el anticipo permitirá afrontar vencimientos significativos previstos para este año, incluyendo obligaciones en moneda extranjera, y contribuirá a bajar el estrés financiero de la provincia.

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En esa línea, desde Nación indicaron que la situación del Chaco no es aislada, sino que responde a un escenario más amplio que afecta a varias jurisdicciones con dificultades para acceder al crédito.

Guberman explicó que el esquema de asistencia busca ofrecer financiamiento más accesible y brindar previsibilidad, sin imponer condiciones sobre las provincias. Además, adelantó que el mecanismo se extenderá a otros distritos y que los desembolsos serán progresivos.

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Ordenamiento y continuidad de pagos

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta asistencia se enmarca en el proceso de ordenamiento financiero iniciado a fines de 2023, con el objetivo de sostener el cumplimiento de obligaciones sin afectar el funcionamiento del Estado.

El auxilio nacional permitirá así garantizar los pagos de deuda en el corto plazo, en un contexto donde el costo del financiamiento en el mercado continúa en niveles elevados.