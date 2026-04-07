El gobernador de Corrientes en Casa Rosada: gestiones con Santilli y Caputo por obras clave para la provincia

En una jornada de intensa actividad institucional en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, y su par de Economía, Luis Caputo. El mandatario provincial calificó los encuentros como fundamentales para "gestionar lo que Corrientes necesita", con un enfoque directo en mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los correntinos.

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A través de sus redes sociales, Valdés precisó que con Santilli dialogó sobre diversos proyectos y demandas provinciales, así como iniciativas legislativas que requieren tratamiento en el Congreso. Por su parte, la reunión con Caputo permitió avanzar en el esquema de inversiones que potencien el desarrollo local, especialmente en materia vial y portuaria.

Pedidos históricos y obras estratégicas

Aunque la comunicación oficial mantuvo reserva sobre los detalles técnicos, trascendió que la agenda del gobernador incluyó puntos de alta sensibilidad para la administración provincial:

Infraestructura Vial: el pedido de reactivación de fondos para la Ruta Provincial 27 , una vía vital para la producción y el turismo en el tramo que une Saladas con Goya.

Logística Portuaria: gestiones para la habilitación operativa final del Puerto de Ituzaingó , prevista para mayo de 2026, y la situación del Aeropuerto de Paso de los Libres , obra necesaria para la conectividad del sur provincial.

Caja Previsional: el persistente reclamo por el déficit previsional , uno de los temas más complejos en la relación fiscal entre Nación y Provincia.

Activos Urbanos: la cesión del predio del ex Regimiento y el área del Puerto en la Capital, considerados activos estratégicos para el desarrollo logístico y urbanístico.

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Al cierre de las reuniones, Valdés ratificó su postura de colaboración institucional, siempre bajo la premisa de defender los intereses de la provincia: "El objetivo siempre será mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los correntinos", concluyó el mandatario tras los encuentros con los funcionarios nacionales.