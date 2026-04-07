Misterio en Corrientes: una mujer murió de forma repentina mientras tomaba mate

La localidad correntina de Gobernador Virasoro se encuentra conmocionada tras la muerte súbita de una mujer ocurrida el último domingo en circunstancias que aún intentan esclarecerse. El trágico episodio tuvo lugar mientras la víctima compartía una tarde de mate junto a su pareja, momento en el cual se desvaneció de manera fulminante.

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De acuerdo al relato brindado por el acompañante de la mujer a las autoridades, la situación fue totalmente inesperada. La víctima perdió el conocimiento y falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica efectiva.

Fuentes policiales consultadas por Perfil confirmaron el hecho y señalaron que, si bien la principal hipótesis apunta a una falla orgánica, se mantiene la cautela. "En principio sería un paro cardíaco que sufrió la mujer, pero están esperando el resultado de la autopsia para poder confirmar", detallaron los investigadores.

Investigación y autopsia

Ante la naturaleza repentina del deceso, la Justicia intervino de inmediato para descartar cualquier otra causal. El cuerpo de la mujer fue trasladado a la ciudad de Corrientes para que el Instituto Médico Forense realice la autopsia correspondiente.

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Los resultados de los peritajes forenses serán determinantes para cerrar la causa, que preventivamente se maneja bajo las actuaciones legales de rigor en casos de muerte súbita. Por el momento, no se han reportado indicios de violencia en la escena, aunque el testimonio de la pareja y el historial clínico de la fallecida forman parte del expediente.