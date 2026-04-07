Milei respaldó al senador Godoy tras el incidente en la UBA y apuntó contra la protesta estudiantil

El presidente Javier Milei se pronunció tras el episodio ocurrido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde el senador nacional por Chaco, Juan Godoy Cruz, fue retirado de una actividad académica en medio de protestas estudiantiles.

A través de su cuenta en X, el mandatario cuestionó el accionar de los manifestantes y apuntó contra sectores del periodismo, en un mensaje que acompañó con la difusión de publicaciones de dirigentes y militantes alineados con el oficialismo.

Críticas a la protesta y mensaje en redes

En su intervención, Milei sostuvo: “Estas son las cosas que apoyan los periodistas, ya que mientras dicen estar en contra de la violencia, luego combaten a aquellos que dan la pelea de frente contra los violentos…”.

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Además, compartió distintos mensajes que interpretaron lo ocurrido como un caso de intolerancia ideológica en el ámbito universitario. Entre ellos, se destacó uno que afirmó que “silenciar al que piensa distinto es fascismo”, mientras que otros reclamaron respeto por la libertad de expresión dentro de las facultades.

El conflicto en la Facultad de Sociales

El hecho se produjo cuando Juan Godoy Cruz y el diputado Gino Visconti, ambos vinculados a La Libertad Avanza, participaban de una actividad en la Facultad de Ciencias Sociales.

En ese contexto, un grupo de estudiantes interrumpió la charla con consignas y reclamos vinculados al financiamiento universitario, lo que generó un clima de tensión que terminó con la suspensión del encuentro.

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La postura del senador chaqueño

Tras el episodio, Godoy Cruz también se expresó públicamente y vinculó lo ocurrido con situaciones previas en la provincia. “En el Chaco nos pasó: nos decían por dónde caminar, qué pensar y qué estudiar”, afirmó, y agregó: “Espero que esto cambie, como ocurrió en nuestra provincia”.

El legislador sostuvo además que no se puede impedir la libre circulación de ideas, en referencia a la protesta que derivó en su salida del aula.