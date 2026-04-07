El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Guillermo Arancibia, firmaron este martes un convenio por $ 120.000 millones que van a ser pagados en doce meses desde mayo y será destinado a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

"La actividad se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participaron también la diputada nacional, Gisela Scaglia, y el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso. El acuerdo rubricado apunta a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por Nación a raíz de uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024", indica un comunicado oficial

Y luego completa:." Así, la transferencia se hará en concepto de anticipo de capital correspondiente y resultante a la auditoría del ejercicio 2026, mientras que, en relación a los ejercicios entre 2020 y 2025 los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y auditorías con plena colaboración de Anses y el Gobierno de Santa Fe".

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Triunfo santafesino

“Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos”, expresó Pullaro tras la rúbrica. En sus redes sociales, el mandatario santafesino señaló: “Firmamos un acuerdo para que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los santafesinos. Se comienza a pagar en cuotas, los fondos que Nación debe aportar por ley a la Provincia por la Caja de Jubilaciones”.

Pullaro también agregó que “celebramos que los acuerdos se cumplan y que los recursos de los santafesinos vuelvan a quienes corresponden, fortaleciendo nuestro sistema previsional y defendiendo lo que es de Santa Fe”.

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Importancia

En ese marco, Scaglia explicó que “con este acuerdo se restablece el flujo, pero la provincia de Santa Fe no renuncia al juicio por el stock de deuda, que son los años que la Nación no transfirió. El gobernador Pullaro y los exgobernadores Omar Perotti y Antonio Bonfatti siguieron el tema en la Corte Suprema porque para los santafesinos es un tema de mucha importancia".

"Hoy lo que restablecemos es el traspaso de los fondos, que tienen que ver con el flujo de la Caja. Además, se va a realizar una auditoría de los años en que se dejó de transferir para que las dos partes resuelvan cuánto es verdaderamente el monto que se debe y cómo se va a pagar”, recalcó.

“Hoy se abre una instancia de diálogo en un trabajo conjunto, que antes era solo por la vía judicial. La suspensión de plazos hace que nos podamos sentar en una mesa de discusión a auditar nuestra Caja, poner sobre la mesa el número real de la Provincia de Santa Fe y después ponernos de acuerdo cómo se paga esa deuda”, finalizó la diputada nacional.

Fuente: Gobierno de Santa Fe.