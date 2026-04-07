El Gobierno del Chaco fijó el cronograma de pagos de programas provinciales: cuándo se cobra

El Gobierno provincial confirmó el cronograma de pagos de programas provinciales, que comenzará a ejecutarse este miércoles 8 de abril. Los fondos serán acreditados en cuentas del Nuevo Banco del Chaco y estarán disponibles a través de todos los canales electrónicos de la entidad.

La información fue difundida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, desde donde destacaron que la planificación busca garantizar mayor previsibilidad en los cobros y evitar aglomeraciones, facilitando el acceso a los beneficiarios.

Misiones registró más de 30 mil arribos y una alta circulación turística en toda la provincia

Fechas de pago confirmadas

De acuerdo al esquema oficial, el cronograma se desarrollará en tres jornadas:

Miércoles 8 de abril: pago del programa Expertos , correspondiente al área de Salud.

pago del programa , correspondiente al área de Salud. Jueves 16 de abril: acreditación de Becas Más Salud (Ministerio de Salud) y Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno).

acreditación de (Ministerio de Salud) y (Ministerio de Gobierno). Viernes 17 de abril: pago del Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión), el Programa de Reconversión Laboral Canillitas —ambos del Ministerio de Desarrollo Humano— y el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, dependiente del Ministerio de Educación.

Mallas de contención y señalización: qué dice el proyecto de ley para prevenir el suicidio en el puente Chaco-Corrientes

Cobro digital y sin ir al banco

Desde la cartera económica remarcaron que los fondos estarán disponibles mediante cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles, lo que permitirá a los beneficiarios operar sin necesidad de concurrir a sucursales.

En ese sentido, insistieron en la importancia de priorizar los canales digitales del Nuevo Banco del Chaco, en línea con las políticas de modernización impulsadas por la provincia.

El objetivo, señalaron, es agilizar los pagos, reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de cobro, especialmente en fechas de alta demanda.