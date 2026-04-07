Misiones registró más de 30 mil arribos y una alta circulación turística en toda la provincia

El Ministerio de Turismo de Misiones informó que el fin de semana largo de Semana Santa tuvo un buen desempeño en un contexto económico complejo a nivel nacional.

Las expectativas previas y las condiciones climáticas favorables permitieron una distribución del movimiento turístico en distintos puntos del territorio, precisó la cartera.

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Ocupación hotelera

Desde el organismo detallaron que la ocupación hotelera promedio superó el 83%, con picos en destinos como Puerto Iguazú, donde el flujo de visitantes resultó elevado alcanzando picos del 92% de ocupación, impulsado por su posicionamiento internacional.

En tanto, otros destinos registraron altos porcentajes de ocupación, como San Ignacio con un 75%, seguido por Oberá con un 62%, mientras El Soberbio alcanzó un 60% , al igual que Posadas.

30 mil arribos

También comunicaron que se registraron más de 30.000 arribos turísticos durante el período, con una composición del 70% de visitantes nacionales y un 30% de origen internacional.

En relación a los atractivos, se contabilizaron más de 30.000 ingresos al Parque Nacional Iguazú y el circuito integrado por las reducciones jesuíticas y parques provinciales, como los Saltos del Moconá, el Salto Encantado y el Parque Temático de la Cruz, superó los 6.000 ingresos durante el fin de semana.

Además, los circuitos de la fe, como San Ignacio, Santa Ana y el Cerro Monje, concentraron una alta concurrencia, junto a eventos deportivos y culturales que formaron parte de la agenda en distintas localidades.

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Estadía

Según los datos disponibles, la estadía promedio superó los tres días, con visitantes que eligieron la provincia como destino principal durante Semana Santa, generando alrededor de 90.000 pernoctaciones.

Este comportamiento contrastó con la temporada de verano, cuando se registraban permanencias más breves, con turistas que continuaban su recorrido hacia otros destinos. En cuanto al gasto, el Ministerio estimó un promedio por persona entre 120.000 y 140.000 pesos, contemplando alojamiento, gastronomía y actividades recreativas.

"Esto se da en un escenario con consumo moderado, donde los visitantes priorizan opciones más económicas y promociones, mientras que el turismo internacional contribuyó a equilibrar esa dinámica, sobre todo en Puerto Iguazú, en un contexto económico nacional difícil, con impacto del costo del combustible y una reducción del turismo espontáneo sin reservas previas. A pesar de que muchos destinos del país registraron una caída tanto en los niveles de ocupación como en el gasto turístico durante la Semana Santa, Misiones logró mantener los indicadores del año anterior", detallaron desde el Ministerio de Turismo.