Ajuste y malestar en Corrientes: docentes autoconvocados vuelven a las calles contra el aumento del 6%

La tensión entre el sector educativo de Corrientes y la administración de Juan Pablo Valdés suma un nuevo capítulo. Este jueves, los Docentes Autoconvocados volverán a manifestarse en la capital provincial para rechazar el incremento salarial del 6% otorgado por el Ejecutivo, cifra que califican de "insuficiente" y "fuera de toda realidad económica".

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La concentración está prevista para las 19 en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Desde allí, los manifestantes iniciarán una caminata por la peatonal Junín que culminará en la plaza Cabral con una asamblea abierta para definir los pasos a seguir.

El impacto de las tarifas como detonante

El malestar docente se vio potenciado en las últimas horas tras la viralización de facturas de energía eléctrica con montos que rozan lo prohibitivo. Desde el frente autoconvocado compartieron una boleta de luz de $337.000 que vence en abril, exponiendo la brecha entre los ingresos y el costo de vida.

"No sé si a ustedes les ocurre lo mismo, colegas, pero es evidente que un 6% de aumento no alcanza para nada. Da la impresión de que el gobierno provincial ha decidido ajustar sobre los docentes", expresaron a través de sus redes sociales, reforzando la idea de que el sector está sosteniendo el sistema educativo con un esfuerzo financiero personal.

Un pliego de reclamos que va más allá del salario

Durante la marcha por la peatonal, los docentes distribuirán folletos con un petitorio que incluye puntos críticos para el sector:

Recomposición Salarial: exigen un sueldo por encima de la Canasta Básica y que todos los códigos y aumentos se incorporen directamente al básico. Crisis en el IOSCOR: piden el correcto funcionamiento de la obra social provincial, con cobertura completa y la posibilidad de un sistema opcional ante las falencias actuales. Jubilación y estabilidad: reclaman el 82% móvil, el fin de la burocracia previsional y el cumplimiento estricto del Estatuto Docente, garantizando titularizaciones y pagos en tiempo y forma. Infraestructura escolar: denuncian precariedad edilicia y exigen condiciones dignas de luz, agua y ventilación, además del nombramiento de personal administrativo y de maestranza.

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Alcance provincial

La protesta no se limitará a la Capital. El colectivo instó a que en cada localidad de la provincia se haga visible la situación. "Cuando la comunidad y los docentes se expresan con firmeza, la voz se escucha. Defendamos el valor de la educación pública", concluyeron en su convocatoria, apelando a una mayor "sensibilidad" por parte de los gobernantes ante la pérdida del poder adquisitivo.