Gustavo Valdés sobre los créditos del Banco Nación: "Es lamentable que haya cifras millonarias en condiciones muy flexibles"

El senador provincial y referente de la UCR, Gustavo Valdés, desembarcó en la ciudad correntina de Goya con un discurso cargado de reproches éticos hacia el Gobierno Nacional. El foco principal de su crítica fue el escándalo por los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a legisladores y funcionarios vinculados a La Libertad Avanza en condiciones de extrema flexibilidad.

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“Es lamentable. La sociedad le reclama a la política honestidad y transparencia”, sentenció Valdés. El legislador contrastó la facilidad con la que el poder político accede a financiamiento privilegiado frente a las barreras que enfrenta el ciudadano de a pie: “Mientras al ciudadano común le cuesta acceder a un crédito, vemos que se entregaron cifras millonarias en condiciones muy flexibles”.

Producción vs. estabilidad macroeconómica

Más allá del plano ético, Valdés trazó una línea crítica sobre el rumbo económico de la gestión de Javier Milei. Si bien reconoció la búsqueda de equilibrio fiscal, advirtió que no es suficiente para el desarrollo federal. "El alfonsinismo resolvió la institucionalidad y la democracia; hoy se busca estabilidad macroeconómica, pero alguien tiene que pensar en la producción y la industria", subrayó.

En relación a la realidad local de Goya, vinculó el cierre de empresas directamente a la ausencia de una mirada productiva nacional: “Aquellas que no tienen competitividad van a cerrar, y eso es parte de la crítica que hacemos: falta política industrial y productiva”.

Gestiones por recursos y deuda del IPS

Sobre la relación institucional con la Casa Rosada, Valdés se mostró expectante ante las gestiones del gobernador Juan Pablo Valdés, aunque insistió en la necesidad de que los resultados se traduzcan en fondos concretos para la provincia. Los ejes principales son:

Compensación de Cajas: El reclamo histórico por los fondos de la caja jubilatoria correntina.

Deuda del IPS: Indicó que la deuda supera los $100.000 millones y que Corrientes mantiene la demanda judicial para lograr una compensación justa.

Regalías Energéticas: Confirmó que la provincia prepara una propuesta para resolver el conflicto de Yacyretá buscando "igualdad de trato".

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El armado político: Macri y Provincias Unidas

En el plano partidario, el senador adelantó que el radicalismo se encuentra en un proceso de fortalecimiento territorial y anticipó una cita clave para el calendario político: el próximo 17 de abril, Valdés recibirá a Mauricio Macri en el Chaco y Corrientes para "reflexionar sobre la Argentina que viene".

Respecto al espacio "Provincias Unidas", admitió que aún restan consolidar definiciones, pero ratificó la dinámica de acompañar a los radicales que están en gestión para volcar experiencia y fortalecer el armado nacional de cara al futuro.