Robo a mano armada en un kiosco: el llanto de una nena y una fuga por los techos terminaron con un detenido

Un robo a mano armada en un kiosco céntrico de Resistencia, ocurrido frente a una niña que rompió en llanto durante el asalto, derivó en un operativo cerrojo que culminó con la detención de un hombre de 32 años, señalado como el presunto autor.

El hecho se registró cerca de las 20:45 en un comercio ubicado en avenida San Martín y Rodríguez Peña, donde un hombre armado ingresó al local y amenazó a quienes se encontraban en el interior. En ese momento trabajaban una joven de 19 años y el propietario del kiosco. Bajo intimidación, el delincuente se llevó una notebook, un teléfono celular y alrededor de 30 mil pesos en efectivo.

La secuencia, captada por cámaras de seguridad, refleja la violencia del episodio. En las imágenes se observa cómo una niña presencia el robo y comienza a llorar desesperadamente mientras el asaltante escapa. “Dame toda la plata, toda la plata, no quiero pavadas”, gritaba el hombre durante el atraco, que se extendió por poco más de un minuto.

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Operativo cerrojo y fuga por los techos

Tras el alerta, efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Primera desplegaron un operativo en la zona para dar con el sospechoso.

Durante los recorridos, los agentes detectaron a un hombre que se desplazaba a alta velocidad en una motocicleta 110 cc de color oscuro. Al notar la presencia policial, abandonó el rodado en la intersección de calle 9 y Don Bosco e intentó escapar a pie.

En su huida, el sospechoso trepó por los techos de viviendas cercanas, pero fue finalmente alcanzado y reducido por los uniformados.

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Lo vinculan con otro robo similar

El detenido, domiciliado en Villa Los Lirios, quedó a disposición de la Justicia. Además, los investigadores lo relacionan con otro robo a mano armada en un kiosco, ocurrido días atrás en la zona de calle 10 e Yrigoyen.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se analizan registros fílmicos y otros elementos probatorios para avanzar en la imputación formal.