Últimos días para el Plan Corrientes Sostiene Familias: cómo refinanciar la tarjeta en 12 cuotas fijas

El Banco de Corrientes entró en la cuenta regresiva para el cierre del Plan Corrientes Sostiene Familias, una herramienta financiera lanzada junto al Gobierno Provincial para mitigar el impacto de la inflación en las economías domésticas. Los clientes de la entidad tienen tiempo hasta el próximo jueves 16 de abril inclusive para adherirse al programa de refinanciación de saldos.

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La propuesta está diseñada para que las familias puedan reorganizar sus deudas de tarjetas de crédito de manera flexible, transformando saldos acumulados en compromisos previsibles.

El plan apunta a deudas desde los $100.000 y ofrece condiciones significativamente más favorables que el financiamiento estándar del sistema bancario.

Tasas y plazos del beneficio

El principal atractivo del programa es el alivio en el costo financiero. Quienes accedan al plan contarán con una reducción de 29 puntos en la tasa de interés, lo que permite un ahorro sustancial en el pago de intereses punitorios y compensatorios.

Financiación: Los saldos se pueden cancelar en 6 o 12 cuotas fijas .

Monto: Aplicable para deudas iguales o superiores a $100.000 .

Previsibilidad: El sistema de cuota fija permite a los usuarios proyectar sus gastos mensuales sin la incertidumbre de las variaciones de tasas.

Desde la entidad destacaron que el objetivo es brindar "mayor tranquilidad y previsibilidad" en la administración de las finanzas personales, facilitando un alivio inmediato al flujo de caja de los hogares correntinos.

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Cómo solicitar la adhesión

Para garantizar la celeridad del trámite, el Banco de Corrientes dispuso canales de atención telefónica exclusivos que funcionan de lunes a viernes, en el horario de 9 a 21 h. La gestión es 100% remota y no requiere asistencia a las sucursales.

Los interesados deben comunicarse a los siguientes números según su necesidad:

Contact Center del Banco de Corrientes: 0800 444 0160.

Centro de Servicios Visa: 011 4379 3419.

Con esta medida, la banca pública provincial busca reafirmar su rol de acompañamiento en un contexto económico complejo, ofreciendo soluciones concretas para la organización financiera de sus clientes.