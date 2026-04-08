Inicia en Córdoba el programa "Saber y Educar" con Florencia Ferrero

La comunicadora digital Florencia Ferrero será la primera invitada del programa “Saber y Educar”, organizado por las escuelas paritarias Dante Alighieri y Castel Franco. La charla se realizará el próximo viernes a las 15 horas en la sede de Dante Alighieri, en Javier Díaz 481, y estará destinada a los alumnos de quinto y sexto año de ambas instituciones.

El ciclo mensual busca generar un espacio de diálogo y reflexión para los estudiantes, tomando como referencia la Divina Comedia de Dante, “una obra atemporal, que explora el alma humana y la redención, ofreciendo una profunda reflexión sobre el destino y la ética aplicable al futuro. Un disparador ideal para un conjunto de conversaciones”.

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El programa se desarrolla en un contexto de cambios globales en economía, tecnología y tejido social, donde la Escuela Dante Alighieri se propone como un laboratorio de ideas que combina tradición humanista y análisis del futuro. “Saber y Educar” permitirá a los alumnos interactuar con distintos referentes de la cultura y la educación.

Las próximas fechas del ciclo contarán con la participación del filósofo y escritor Tomás Balmaceda, conocido en la cultura digital como Capitán Intriga, en mayo; y del productor José Palazzo, director de En Vivo y cofundador de Cosquín Rock, a principios de junio.