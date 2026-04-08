El dueño de Marolio y el reclamo a los empresarios: “El dólar está barato, pónganse a invertir”

El dueño de Marolio, Víctor Fera, apuntó contra el empresariado argentino: "Los nacionales tendríamos que invertir más. No más en viajar al exterior y seguir gastando como si fuéramos el país más rico del mundo". El empresario también diferenció a las compañías locales de las multinacionales, a las que acusó de "venir a sacarle las cosas al país, no a devolverle", y lanzó una advertencia sobre el tipo de cambio: "¿Hay dólar barato? No lo usen para conocer el mundo, úsenlo para invertir".

El propietario de Marolio, Molto y la cadena Maxiconsumo, anunció una megainversión que incluye la construcción de una nueva planta industrial con capacidad para generar 700 puestos de trabajo. El emprendimiento contempla galpones, un centro de distribución y un molino destinado a procesar trigo candeal y harina, y aguarda la autorización municipal para comenzar.

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"Ni bien tengamos la autorización municipal para hacer todo eso, firmamos los contratos y al otro día empiezan a trabajar todos", afirmó Fera en diálogo con el programa Serrucho Económico, emitido por Ahora Play.

La planta y la maquinaria

El proyecto incluye la incorporación de maquinaria con capacidad superior a los 4.500 kilos, con el objetivo de ampliar la escala de producción. Según detalló el propio Fera, la habilitación municipal es el único paso pendiente antes de activar los contratos y el inicio de obras.

La inversión se inscribe en una estrategia de largo plazo orientada a reducir costos y ganar competitividad, tanto en el mercado interno como frente a la competencia internacional.

Crítica al modelo y al consumo

Pese al anuncio, Fera fue explícito sobre su lectura del contexto económico. "Me iba mejor antes. El modelo que me convenía era el de antes", sostuvo. "Si querés la fácil, el de antes; si querés uno más difícil, el de ahora", remarcó.

El empresario también expresó preocupación por la caída del consumo y el aumento de la mora en las familias argentinas. "Me preocupa muchísimo. Por eso necesitamos crear fuentes de trabajo", dijo.

Sobre el rol del Estado, fue directo: "De parte del Estado no acompaña para que cree nada. No acompañar no quiere decir que tenga que poner plata ni nada por el estilo. No te brinda las herramientas rápido. Cada vez se va a achicar más y cada vez vamos a estar peor".

El llamado a los empresarios nacionales

Fera dirigió una crítica puntual al empresariado local. "Los nacionales tendríamos que invertir más. No más en viajar al exterior y seguir gastando como si fuéramos el país más rico del mundo", señaló.

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En ese marco, distinguió entre el comportamiento de las multinacionales y el de los empresarios locales. "Cuando son multinacionales lo primero que hacen es irse, porque vienen a sacarle las cosas al país, no a devolverle", afirmó.

Su mensaje sobre el tipo de cambio fue contundente: "¿Hay dólar barato? No lo usen para conocer el mundo, úsenlo para invertir". Y agregó: "Total, el dólar está barato, y si está barato, ponete a construir, ponete a hacer algo, traé maquinaria para poder competir".

Competencia sin acuerdos de precios

El empresario dejó en claro que su estrategia de reducción de costos no pasa por negociaciones con el Gobierno. "Para vender más barato no me tengo que juntar con [Luis] Caputo. Hoy tenés que competir y el que no quiera no va a poder seguir", concluyó.

La fórmula que propone Fera es más simple: "Nosotros tenemos que crear trabajo. Si la gente tiene trabajo, va a consumir más y nosotros vamos a poder desarrollar".

Con la habilitación municipal como único obstáculo pendiente, la nueva planta podría convertirse en una de las inversiones industriales privadas más significativas del período, en un contexto donde el empresariado debate entre la cautela y la apuesta productiva.