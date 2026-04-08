Telemedicina: APROSS amplía atención virtual y se podrán programar turnos con especialistas

La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) puso en marcha una expansión de su sistema de atención remota al habilitar la gestión de turnos programados con médicos especialistas. Esta medida busca profundizar el alcance de la cobertura en todo el territorio cordobés, permitiendo que los afiliados accedan a profesionales de diversas áreas sin la necesidad de traslados físicos ni esperas presenciales.

En diálogo con Perfil Córdoba, el presidente de APROSS, Dr. Pablo Venturuzzi, destacó que este avance representa un paso importante para seguir acercando la salud a los beneficiarios, facilitando el acceso a una consulta médica desde la comodidad del hogar. "Este nuevo servicio de telemedicina con consulta especializada representa un paso importante para seguir acercando la salud a nuestros afiliados, porque les permite acceder a una consulta médica sin necesidad de trasladarse de sus hogares. La tecnología hoy nos brinda herramientas concretas para mejorar el acceso, especialmente para quienes viven lejos de los grandes centros urbanos o necesitan resolver una consulta de manera más ágil", indicó.

Venturuzzi subrayó además que la posibilidad de programar turnos aporta organización y una respuesta más rápida, lo que en definitiva se traduce en mayor celeridad y una atención más cercana.

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Bajo este nuevo esquema, los beneficiarios podrán solicitar atención en las especialidades de Cardiología, Ginecología, Dermatología, Traumatología y Urología. Estas opciones se integran a la plataforma de telemedicina que ya operaba para Clínica Médica y Pediatría. Un dato relevante para la economía del afiliado es que el uso de este servicio virtual no requiere el pago de coseguro, eliminando así una de las principales barreras de acceso a la consulta médica especializada.

Esta evolución tecnológica se encuadra en una tendencia global respaldada por organismos internacionales. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define a la telemedicina como "una herramienta fundamental para mejorar la equidad y la eficiencia en la prestación de servicios sanitarios". En esa misma línea, expertos como el Dr. Ray Dorsey, de la Universidad de Rochester, sostienen que esta modalidad no es una rama aislada, sino un instrumento que permite llevar la práctica profesional exactamente a donde se encuentran los pacientes.

El proceso de consolidación de esta herramienta en la provincia comenzó a mediados de 2025 con el programa APROSS + Cerca. Tras un cierre de año con cobertura total y una respuesta sostenida por parte de los usuarios, la obra social decidió ampliar la oferta prestacional para dar respuesta a la demanda de consultas digitales.

Para gestionar los turnos, los interesados deben ingresar al Portal de Autogestión en la web oficial de la entidad o utilizar la aplicación móvil de APROSS. En ambos canales, el sistema exige la validación de identidad mediante Ciudadano Digital (CiDi) para garantizar la seguridad de los datos. Una vez dentro de la plataforma, el usuario puede elegir al integrante del grupo familiar, la especialidad y los horarios disponibles, además de contar con herramientas para visualizar credenciales digitales y gestionar recetas prescriptas.