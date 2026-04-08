Dos buques cruzaron el estrecho de Ormuz desde que Irán aceptó reabrir este paso estratégico en el marco de un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos, indicó este miércoles la compañía de seguimiento marítimo MarineTraffic.

En un mensaje en la red social X, la empresa señaló que el Daytona Beach, con bandera de Liberia, y el granelero NJ Earth, propiedad de un armador griego, zarparon este miércoles del puerto de Bandar Abás, en Irán, y pasaron por el estrecho a las 3.59 y 5.44 de Argentina, respectivamente.

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El tránsito por esta vía marítima, por la que en tiempos normales circulaba un 20 % del comercio mundial de petróleo y gas, cayó en picado desde el estallido de la guerra. Desde el 1 de marzo al 7 de abril, solo 307 navíos cruzaron el estrecho, lo que supone una caída del 95 % respecto a antes del conflicto, según datos de la firma Kpler, propietaria de Marine Traffic.

La misma fuente asegura que cientos de buques permanecen en la región, incluidos 426 barcos petroleros, 34 portavehículos de gas licuado de petróleo y 19 buques de gas natural licuado. La mayoría de ellos permanecen varados a raíz de la interrupción en la navegación que generó la guerra.

Cuáles son las condiciones de la reapertura del estrecho de Ormuz

Este martes, apenas noventa minutos antes del vencimiento del ultimátum que Donald Trump había lanzado prometiendo "arrasar una civilización completa", Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas.

Durante este periodo, los tránsitos por Ormuz se realizarán "en coordinación con las fuerzas armadas iraníes", declaró en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi. Muchos analistas internacionales señalan que esta es una gran victoria para Irán, que antes del conflicto bélico no controlaba el estrecho.

"El tránsito del navío NJ Earth puede constituir una primera señal de reanudación, pero es todavía demasiado pronto para decir si se trata de una reapertura más amplia vinculada al alto el fuego o una autorización pactada de antemano", precisó Ana Subasic, analista de Kpler. Así, hizo referencia a que durante la guerra el paso por el estrecho no estuvo herméticamente bloqueado, sino que se permitieron algunas excepciones para navíos alineados con los aliados de Irán, o que respondieran a sus intereses estratégicos.

El "peaje de Teherán", ¿dos millones de dólares por barco petrolero?

El NJ Earth mantuvo activado su transpondedor AIS, el sistema de identificación automática que permite rastrear barcos en tiempo real, al navegar cerca de la isla iraní de Larak. Esto se puede tomar como un indicio de que no intentó pasar de forma clandestina. Según informes de Lloyd’s List Intelligence -la principal fuente marítima mundial- que fueron corroborados por Bloomberg, NBC News y analistas como Bridget Diakun, en esa isla funciona una suerte de “peaje de Teherán” que la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) impuso durante la crisis bélica.

En ese "peaje", se garantizaba a algunos buques (principalmente petroleros de países alineados a Irán) un tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, con documentación completa, códigos de autorización y escolta por un corredor controlado en aguas territoriales iraníes, a cambio de un pago que ronda los dos millones de dólares por embarcación.

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Al menos dos de estos pagos han sido confirmados, según Bridget Diakun, analista senior de riesgo y cumplimiento de Lloyd’s List Intelligence; uno de ellos, por un monto exacto de dos millones. Se realizaron en yuanes chinos o stablecoins (criptomonedas estables), para evitar las sanciones que aplican a Irán en relación a la circulación de dólares. No es un impuesto oficial del gobierno iraní, sino de un mecanismo informal de la Guardia Revolucionaria que generó ingresos para Teherán mientras mantenía el control de facto.

Aunque algunos medios hablan de “confirmación” por parte del legislador iraní Alaeddin Boroujerdi, Reuters y otros analistas advierten que los detalles exactos de las transacciones siguen sin verificación independiente plena.

Trump quiere ser "socio" en el cobro del peaje

El presidente de Estados Unidos, honrando su larga trayectoria como exitosísimo negociador y empresario, dijo que le gustaría asociar a Estados Unidos con Irán para gestionar ese peaje por el estrecho de Ormuz. Específicamente, usó las palabras "joint venture", que pueden traducirse como "emprendimiento conjunto", "empresa conjunta", o "iniciativa conjunta". Es un término propio de la jerga comercial.

Lo dijo en diálogo con el periodista Jonathan Karl, corresponsal de ABC News en la Casa Blanca. Estas fueron sus palabras, según Karl: “Estamos pensando en hacerlo como un emprendimiento conjunto. Es una forma de garantizar la seguridad del estrecho… también de protegerlo de muchos otros", dijo, en alusión a otras posibles amenazas. Y remató "Es una cosa hermosa”. Negocios son negocios.