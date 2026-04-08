Revive el misterio por la identidad del creador del Bitcoin: ¿Quién es Satoshi Nakamoto?

Desde el lanzamiento del Bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, en 2009, se mantiene un misterio central: la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto, el supuesto creador del sistema criptográfico. Durante años, se especuló con la posibilidad de distintas personas, o incluso con la idea de que fuese un pseudónimo detrás de un grupo. A 17 años de iniciado Bitcoin, el diario estadounidense New York Times pareció acercarse a la verdad, con una investigación que asegura que se trata de un británico, pero la incógnita todavía se mantiene.

Para el británico, el hecho de que Bitcoin no tenga un rostro visible es lo que permite que sea considerado una “materia prima digital” y no un proyecto empresarial dependiente de un fundador. Según su visión, la ausencia de un líder central refuerza la descentralización y la escasez matemática del activo, protegiéndolo de presiones externas y personalismos.

Por qué el New York Times cree que haber desenmascarado a Adam Back

El artículo publicado este miércoles 8 de abril, y escrito por el periodista de investigación John Carreyrou, identificó a Adam Back como el candidato más probable basándose en el análisis de escritura, las creencias ideológicas compartidas, las ideas técnicas coincidentes y lo que el autor describió como “un lenguaje corporal sospechoso” durante una entrevista audiovisual.

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El punto de partida habría sido una escena de un documental de HBO filmada en Riga, Letonia, donde Back se mostró tenso cuando fue mencionado como posible Satoshi.

Carreyrou interpretó esa reacción como sospechosa. A partir de ahí, el reportaje reunió una cadena de indicios: el rol de Back en la historia temprana de la criptografía aplicada al dinero digital, su invención de Hashcash en 1997 y el hecho de que Satoshi citara ese sistema en el white paper de Bitcoin.

También se destacó que Back fue un participante activo de la lista de correo Cypherpunks a mediados de los años noventa. Allí escribió sobre ideas de dinero electrónico distribuido que, según el reportaje, guardan similitudes con la arquitectura que luego adoptaría Bitcoin.

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¿Cómo y cuándo se creó el pseudónimo de Satoshi Nakamoto?

El nombre Satoshi Nakamoto es uno de los mayores misterios de la era digital. Se trata de un pseudónimo, no de una persona confirmada: bajo esa identidad se publicó en 2008 el documento técnico (white paper) que dio origen a Bitcoin y se desarrolló el primer software de la red en 2009.

criptógrafo británico, Adam Back

Hasta hoy, nadie sabe con certeza quién está detrás del nombre. Puede ser: Una sola persona (probablemente con formación avanzada en criptografía y programación) o un grupo de desarrolladores trabajando en conjunto. Durante los primeros años, Nakamoto se comunicó con otros programadores por correo electrónico y foros, pero siempre mantuvo el anonimato. En 2010 desapareció de la escena pública sin revelar su identidad.

A lo largo del tiempo, se especuló con distintos candidatos, como Hal Finney, Nick Szabo o Adam Back, pero ninguno fue confirmado.

La hipótesis que vincula al CEO de la empresa Blockstream no es nueva, pero cobró fuerza a partir de una investigación del renombrado diario estadounidense, tras el análisis de correos electrónicos y publicaciones en foros.

Según el informe, existen coincidencias en el estilo de escritura, en la terminología utilizada y en la comprensión profunda de los sistemas criptográficos distribuidos. Además, se destaca que Back fue una de las primeras personas en intercambiar correos con Nakamoto tras la publicación del white paper de Bitcoin en 2008.

El debate sobre la identidad de Satoshi Nakamoto resurgió con fuerza en las últimas semanas, luego de que diversos análisis técnicos y reconstrucciones históricas volvieran a apuntar hacia figuras clave de la criptografía moderna. Entre ellas, el nombre de Back aparece de manera recurrente debido a su trabajo previo en sistemas de prueba de trabajo (proof-of-work), una tecnología fundamental en el funcionamiento de Bitcoin.

No existe una explicación oficial, pero hay varias teorías sobre el origen del nombre:

Nombre japonés deliberado: “Satoshi Nakamoto” suena como un nombre común en Japón, aunque el uso del inglés perfecto en sus escritos hace pensar que no necesariamente era japonés.

“Satoshi Nakamoto” suena como un nombre común en Japón, aunque el uso del inglés perfecto en sus escritos hace pensar que no necesariamente era japonés. Elección estratégica: podría haberse elegido para reforzar el anonimato y evitar asociaciones culturales directas.

podría haberse elegido para reforzar el anonimato y evitar asociaciones culturales directas. Hipótesis del acrónimo: algunos investigadores sugirieron que el nombre podría construirse a partir de partes de nombres de empresas tecnológicas (como Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola), aunque esta teoría no tiene pruebas sólidas).

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Adam Back

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El criptógrafo Adam Back desmintió estar detrás del pseudónimoi Satoshi Nakamoto

El reconocido criptógrafo británico Adam Back negó de forma categórica ser Satoshi Nakamoto, el misterioso creador de Bitcoin. En declaraciones al The New York Times, la figura central de la comunidad bitcoin rechazó las especulaciones que lo ubican como la mente detrás de la criptomoneda más influyente del mundo y, al mismo tiempo, defendió el anonimato de la identidad y expresó que “es importante respetar el espíritu original del proyecto”.

A través de su cuenta oficial de la red social X, @adam3us, Adam Back sostuvo: “No soy Satoshi, pero desde el principio me centré en las implicaciones sociales positivas de la criptografía, la privacidad en línea y el dinero electrónico; de ahí mi interés activo, desde aproximadamente 1992, en la investigación aplicada sobre dinero electrónico y tecnología de privacidad en la lista de correo de los cypherpunks”.

Por medio de su usuario de la ex plataforma Twitter, Back explicó que su constante aparición en las listas de correo cypherpunk desde principios de los años 90 "ha provocado un sesgo de confirmación en los investigadore"

Además, según el criptógrafo, el hecho de que estuviera hiperenfocado en el desarrollo del dinero electrónico y la privacidad digital desde 1992 explica las coincidencias terminológicas y técnicas, pero no lo convierte en el autor del whitepaper de 2008.

PM/LT