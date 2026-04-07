Trump anunció una tregua de dos semanas con Irán, pero Teherán no la da por cerrada

Donald Trump decidió frenar al borde del ultimátum. Este martes, a minutos del plazo que había fijado para una nueva ofensiva, anunció una suspensión de dos semanas en los ataques contra Irán y sostuvo que existe una oportunidad concreta para avanzar hacia un acuerdo más amplio en Medio Oriente. El mensaje fue difundido por el propio mandatario y presentó la pausa como un alto el fuego bilateral, aunque la reacción iraní dejó en claro que el cuadro todavía está lejos de cerrarse.

Según la versión expuesta por la Casa Blanca, la decisión fue tomada después de conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y con el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, quienes pidieron una ventana para desescalar la crisis. Trump afirmó además que Estados Unidos ya cumplió “todos los objetivos militares” y que recibió de Irán una propuesta de diez puntos que considera una base viable para negociar un entendimiento definitivo.

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La condición que puso Washington

El punto central del anuncio estuvo atado al Estrecho de Ormuz. Trump condicionó la tregua a que Irán habilite una apertura “completa, inmediata y segura” de ese paso marítimo, clave para el comercio global de petróleo. La exigencia no es menor: por esa vía circula una parte decisiva de la energía que abastece a los mercados internacionales, y cualquier bloqueo tiene impacto directo sobre precios, abastecimiento y estabilidad geopolítica.

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El anuncio generó un alivio inmediato, pero no disipó las dudas. Reuters citó a un alto funcionario iraní que rechazó la idea de una pausa temporal en los términos planteados por Trump y fijó otras condiciones para avanzar: cese total de los ataques, garantías de no repetición y compensaciones por los daños causados. Esa postura expuso la distancia que todavía existe entre la presentación hecha por Washington y la aceptación efectiva de Teherán.

Una tregua anunciada, no consolidada

La principal incógnita ahora pasa por saber si esa pausa de dos semanas se convertirá en una desescalada real o si quedará como un paréntesis frágil en una crisis que sigue abierta. Mientras la administración republicana intenta mostrar el giro como el comienzo de una salida diplomática, Irán evita convalidar, al menos por ahora, una fórmula que pueda leerse como una simple suspensión bajo presión militar.

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En ese marco, el movimiento de Trump tiene un valor político inmediato, pero todavía no constituye una paz cerrada. Lo que existe hoy es una ventana de negociación abierta a último momento, con Washington intentando capitalizarla y Teherán dejando claro que no aceptará cualquier formato de tregua. El desenlace dependerá de esas próximas dos semanas, en las que se jugará si el freno anunciado fue el inicio de una negociación real o apenas otro capítulo de una crisis que todavía no encuentra salida.

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