Escala la guerra: EE.UU. ataca en Irán y Trump lanza un ultimátum con amenaza de “destrucción masiva”

Estados Unidos atacó objetivos militares en la isla iraní de Kharg mientras el presidente Donald Trump reiteró su amenaza de desatar una nueva campaña masiva de bombardeos si Teherán no alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra de seis semanas.

Las fuerzas estadounidenses atacaron temprano el martes sitios similares a los alcanzados en una ronda de ofensivas el mes pasado, pero no apuntaron a infraestructura energética en la isla, un centro clave de exportación de petróleo. Trump acompañó los ataques con una nueva advertencia de destrucción masiva si no se logra un acuerdo antes de su plazo de las 8 p.m. en Washington.

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“Una civilización entera morirá esta noche, para nunca volver. No quiero que eso ocurra, pero probablemente sucederá”, dijo Trump en una publicación en redes sociales el martes. “Quizás algo revolucionariamente maravilloso pueda pasar, ¿quién sabe? Lo sabremos esta noche”.

Desde Budapest, el vicepresidente JD Vance dijo confiar en que Irán responderá a tiempo.

El mensaje de Trump mantuvo la volatilidad en los mercados

El lenguaje contundente del presidente mantuvo la volatilidad en los mercados, con el petróleo al alza en operaciones inestables mientras los inversionistas dudan antes del plazo, con el riesgo de escalada compensando señales incipientes de alto al fuego.

El Brent subía ligeramente a US$110 por barril, mientras el crudo estadounidense para mayo cotizaba cerca de US$115 por barril.

Estados Unidos e Israel continuaron sus bombardeos más amplios sobre Irán, mientras la República Islámica lanzó misiles a través del golfo Pérsico. Trump ha amenazado previamente con destruir plantas eléctricas, puentes y otra infraestructura iraní como parte de su ultimátum.

Naciones Unidas advirtió que atacar indiscriminadamente infraestructura civil podría constituir un crimen de guerra. Trump dijo que “no le preocupa en absoluto” ese posible escenario.

El ultimátum más reciente del líder estadounidense marca un punto crítico en la guerra que ha dejado más de 5.200 muertos, la mayoría en Irán y Líbano, mientras instalaciones energéticas han sido atacadas en toda la región. El presidente comenzó a fijar plazos el 21 de marzo para obligar a Irán a reabrir Ormuz y los ha extendido repetidamente, pero el lunes dijo que es “muy poco probable” que lo haga nuevamente.

La libertad de navegación por Ormuz debe ser parte de cualquier acuerdo, afirmó Trump.

Los ataques en la isla de Kharg son considerados especialmente sensibles debido a su papel central en el mercado energético global. Fox News informó que EE.UU. apuntó a búnkeres, una estación de radar y almacenamiento de municiones, además de un impacto no intencionado en los muelles de la isla.

En otro punto, dos personas murieron en un ataque de Estados Unidos e Israel contra un puente ferroviario cerca de la ciudad iraní de Kashan el martes, informó Nour News.

Israel se prepara para la posibilidad de que los combates continúen durante varias semanas más y el martes advirtió a los iraníes que no utilicen la red ferroviaria del país hasta las 9 p.m. hora local, un tipo de alerta que suele emitir antes de ataques en áreas civiles.

La retórica de Trump el martes contrastó con su evaluación positiva del día anterior sobre las conversaciones diplomáticas, cuando dijo que las negociaciones “iban bien” y que reabrir el estrecho de Ormuz es “una prioridad muy importante”.

“Tenemos que tener un acuerdo que sea aceptable para mí, y parte de ese acuerdo será que queremos libre tránsito de petróleo y de todo”, dijo.

Irán advirtió que respondería a ese tipo de escalada intensificando sus propios ataques contra infraestructura energética en el Golfo, lo que podría agravar la escasez global de combustible y amplificar el daño a la economía mundial.

La República Islámica lanzó siete misiles balísticos y varios drones contra Arabia Saudita durante la noche hasta el martes, y restos de las interceptaciones cayeron cerca de algunas instalaciones energéticas, informó el reino. Un puente clave que conecta Baréin y Arabia Saudita fue cerrado brevemente como medida de precaución.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron de dos andanadas de misiles desde Irán desde la medianoche, con daños reportados en Tel Aviv y ciudades cercanas.

Israel aprobó nuevas misiones contra Irán para las próximas tres semanas si es necesario, dijo un portavoz militar. El país también libra una guerra paralela en Líbano contra Hezbolá, respaldado por Teherán, y atacó objetivos en Beirut el lunes.