¿Peligra Al Jazeera? Corresponsal revela las graves amenazas en el conflicto con Irán

La escalada entre Estados Unidos e Irán derivó en un conflicto armado directo, con operaciones coordinadas junto a Israel que impactaron sobre infraestructura estratégica y reconfiguraron el escenario regional. Ante este escenario, la Corresponsal Teresa Bo analiza en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), la credibilidad de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, el impacto sobre Al Jazeera y el rol tensionado de Qatar, al tiempo que advierte paralelismos con la guerra de Irak y sus consecuencias sobre la población civil.

La periodista argentina especializada en coberturas internacionales y conflictos armados, Teresa Bo, es licenciada en política internacional y tiene una maestría en paz internacional y resolución de conflictos de la American University. Actualmente se desempeña como corresponsal senior para Al Jazeera English en América Latina y otras zonas de conflicto. Durante su carrera trabajó como corresponsal de guerra y cubrió desde la primera línea distintas crisis humanitarias en países como Irak, Afganistán, Ucrania, Gaza, Haití y Siria.

En función de tu experiencia en otras guerras, ¿te resulta verosímil la amenaza de Trump? ¿Te parece que esta vez sí en serio? ¿Ves una vez más las otras amenazas que ha hecho y no ha cumplido?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me parece que venimos viendo que, a pesar de que en el inicio de su gestión muchos decían que no llevaba a cabo sus amenazas, vemos que lo que está pasando en Irán desde que empezó esta guerra, hace ya más de un mes, es que están atacando la infraestructura iraní, que están llevando a cabo otro tipo de operaciones.

Yo acabo de volver de Washington, en donde estuve en el Pentágono y estábamos cubriendo, estando muy pendientes de lo que fue este ultimátum, ¿no? Que empezó un sábado: primero había hablado de que no había posibilidad de un alto el fuego, unas horas después dijo que estaba listo para desescalar, al día siguiente le dio 48 horas a Irán, después pasamos a 6 días, después a 10 días y ahora el ultimátum se cumple hoy.

Nadie descarta que pueda extender una vez más este ultimátum. Claramente Trump va cambiando de un rato al otro cuál es su estrategia en Irán, pero creo que sí hay que tomárselo muy en serio. El tweet o el posteo que acaba de hacer en su red social, hablando del fin de una civilización, me parece que es muy serio.

Al Jazeera emergió como un aire fresco en los medios internacionales hace ya dos décadas, fundamentalmente porque estaba producido desde un lugar que era neutral dentro del Medio Oriente. ¿Cómo afecta hoy esto que está pasando en Medio Oriente a Al Jazeera en particular?

Es un canal que tiene su canal en árabe, tiene su canal en inglés, que es para el que yo trabajo. Tenemos varias sedes: una de ellas está en Doha, en Qatar, otra en Londres, otra en Washington. Y obviamente una de las razones por las que yo terminé yendo a Washington es porque estaban muy preocupados de que pudieran sacar el canal del aire. Es decir, nunca había pasado que un país como Qatar reciba el nivel de ataques así, tanto como Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, entre otros, por parte de Irán, que era un poco lo que se esperaba que podía pasar, que Irán había advertido que iba a pasar si Estados Unidos e Israel empezaban este ataque.

Entonces, claramente esto cambia un poco las reglas del juego para los canales de televisión que estaban acostumbrados a transmitir y a cubrir las noticias. Una cosa es que uno vaya a cubrir un conflicto armado, como fue mi caso. Yo trabajé muchísimo en Afganistán, en Irak y en otros lugares en donde uno es un corresponsal y está buscando fuentes en el terreno. Pero esto de que el canal entero, que el país entero esté siendo atacado, nos cambió la perspectiva, más que nada a nivel operacional. Es decir, tuvimos que preparar diferentes oficinas en el mundo como para poder empezar a transmitir en vivo 24 horas, porque había una preocupación concreta.

¿Cuál es la historia de Al Jazeera y por qué es importante que se mantenga al aire?

Al Jazeera empezó especialmente cuando más fuerte se hizo a partir de los ataques del 11 de septiembre.

Era Al Jazeera árabe lo que existía en ese momento y contaba una perspectiva distinta de lo que transmitían los medios occidentales cuando fue especialmente la guerra en Irak, por ejemplo. Los medios occidentales en ese momento hablaban mucho de la caída de Saddam Hussein, de las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein, entre otras cosas. Tiempo después se demostró que eso no era cierto.

Al Jazeera mostró lo que era ese otro lado. En un momento había amenazado con bombardear a Al Jazeera porque estaba mostrando ese otro lado que muchos no querían mostrar, y muchos se reían en ese momento porque en Qatar también, además de Al Jazeera, está la base militar de Estados Unidos más grande de Medio Oriente.

Entonces decían: “Bueno, van a bombardear de una punta a la otra dentro del mismo país”. Era una ironía que se hacía bastante. Y después, ya hace casi 20 años se lanzó Al Jazeera inglés, que es la cadena en la que yo trabajo, desde donde el objetivo fue transmitir en inglés esta misma lógica, mostrar esas historias que importan en países en donde muchas veces se reflejan las noticias con una vista sajona, con una mirada avalando a los gobiernos posiblemente de Occidente, si uno lo quiere llamar así, y reportando sobre historias que son importantes para los países que cubrimos. Que muchas veces tal vez no son importantes para los países desarrollados que manejan los medios en inglés, como CNN, BBC, entre otros. Y bueno, eso es lo que intentamos hacer.

Yo acabo, por ejemplo, de volver de Siria, de estar 20 días allí, en donde cubrimos las noticias que son importantes para Siria: la retirada de las bases militares de Estados Unidos, la situación en el norte, la situación con los kurdos en el norte de Irak, entre otras cosas. Y creo que logramos mostrar algo que muchas veces medios occidentales cubren, tal vez no tanto y también con una lógica distinta a la que intentamos aplicar nosotros.

Recuerdo que una de las claves de esa independencia, autonomía y distancia con la que sorprendía Al Jazeera era por estar en Qatar. La particularidad de un país pequeño al mismo tiempo que estaba fuera de las disputas entre los distintos países de la región. ¿Podrías contarle a la audiencia argentina por qué Qatar, por qué es importante para Al Jazeera o por qué pudo surgir desde un país como Qatar?

Qatar es un país muy chiquito, la población qatarí concreta es de alrededor de 300.000 personas. Después hay 2 o 3 millones de trabajadores de otros lugares, pero es un país que tiene muchísimo gas, que buscó tener una presencia más importante por varias razones. Una de ellas era aumentar su presencia en el mundo, pero también porque había sido amenazado en otras situaciones por países regionales. Y Al Jazeera fue una manera de hacerlo. Para lanzar Al Jazeera inglés específicamente lo que hicieron en su momento fue contratar a periodistas ingleses de BBC, de medios de gran prestigio internacional, para que empezaran a trabajar para la cadena. Y yo creo que Qatar en los últimos años, más allá del canal en sí, también se ha posicionado como un lugar de negociación.

Qatar fue importantísimo en lo que fue en negociaciones entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, incluso fue importante para algún tipo de negociación entre la oposición y el gobierno de Venezuela, entre los talibanes y Estados Unidos, entre Israel y Hamás. O sea, muchas de esas negociaciones se llevaban a cabo en Qatar.

Y eso es lo que han estado tratando de hacer desde hace muchos años y creo que en esta situación era muy interesante porque, con lo que está pasando en Irán ahora, el principal negociador entre las últimas negociaciones entre Estados Unidos e Irán era Omán. Y Qatar también era uno de los países que estaban intentando mediar para que esta guerra no pasara, simplemente porque muchos sabían de las consecuencias globales.

Entonces, muchos países árabes, especialmente Qatar, estaban intentando evitar que esta guerra pasase. Ahora Qatar se retiró de esa negociación porque ha sido víctima de los ataques. Están intentando lograr un alto el fuego.

Se presentó una petición de un alto el fuego de 45 días que Irán en este momento no está aceptando porque dice que no tiene garantías de que los van a volver a atacar, entonces no aceptan las condiciones de Estados Unidos. Pero bueno, en este caso Qatar se retiró de esa negociación más que nada por lo que está pasando en el país, que le han atacado las plantas de gas más grandes, han amenazado a Al Jazeera, han caído misiles en zonas diplomáticas. Entonces, ya es como que de alguna manera tal vez son parte del conflicto.

Qatar tiene esa fama de neutralidad, una especie de Suiza en Europa. Es decir, que dentro de todo el contexto de Medio Oriente, Qatar era el país que no representaba, por ser chiquito, una amenaza para ninguno de los otros y al mismo tiempo podía cumplir ese rol mediador.

Yo creo que intentan acercar posiciones. Por ejemplo, Qatar logró entre Rusia y Ucrania mediar en la liberación de presos, trataron de hacer lo mismo con el tema de los talibanes y Estados Unidos después de la retirada, porque Estados Unidos ya no tenía embajada en Afganistán. Entonces, yo creo que es un rol que han intentado hacer, obviamente con sus intereses políticos, con sus propios conflictos a nivel regional y con sus diferencias, porque también un error es pensar que todos los países del Golfo son lo mismo. No son lo mismo, cada uno tiene sus problemas internos, cada uno tiene sus desafíos. Entonces, creo que esa es una simplificación frecuente.

Estuviste cubriendo la guerra de Irak. ¿Aquellas guerras son guerras del pasado? ¿Hoy no va a haber más o no te imaginás más guerras terrestres o creés que es posible que se reedite si Trump cumple con sus amenazas que luego de un bombardeo destructivo haya una invasión terrestre?

A mí lo que me preocupa es que, después de ver la acción militar que está teniendo Estados Unidos con Israel y estos ataques aéreos que estamos viendo, no van a generar un cambio de gobierno. O sea, lo que vimos en un principio era atacar las centrales nucleares, después un cambio de régimen, ahora es abrir el estrecho de Ormuz, porque de eso se basa esta última amenaza. Y Trump pidiéndole a la gente que salga a la calle a protestar y a tomar su gobierno, cuando se sabe que todavía el control en el terreno lo sigue teniendo el gobierno iraní, cuando hay siete agencias de seguridad diferentes, desde paramilitares, la Guardia Revolucionaria, entre otros, que controlan a la gente y que los van a matar si salen a hacer una cosa como esta.

Milei ratificó su respaldo “total y absoluto" a EE.UU. e Israel en la guerra con Irán y endureció su postura contra el aborto

La guerra de Irak, volviendo a la pregunta, lo que la diferencia es que se puso en el terreno a 150.000 soldados con una invasión terrestre, en donde se articularon en el terreno al ejército iraquí. Yo me acuerdo en ese momento de entrar, porque yo estaba con una unidad militar de Estados Unidos, y encontrábamos los uniformes del ejército iraquí tirados en el piso porque abandonaban el frente. Y eso fue lo que pasó después de esa invasión que fue basada en una mentira, que fue que Irak en ese momento tenía armas de destrucción masiva, y yo me pasé semanas con unidades militares que estaban buscando esas armas que nunca se encontraron.

Después vino una guerra civil terrible, vino la expansión del Estado Islámico en el norte de Irak, en Siria y en otras regiones. Entonces, esta acción militar no se sabe bien cuál es el objetivo. Trump dice que ya hubo cambio de régimen. Eso claramente no es así cuando uno mira la realidad en el terreno de que el mismo régimen sigue estando en el poder. Entonces, no está claro cuál es su objetivo final.

Estados Unidos está diciendo que quieren que la gente tome el gobierno cuando el gobierno sigue controlando el territorio. Entonces, ahora amenazan con una escalada aérea aún más grande, con destruir infraestructura no solamente militar sino petrolera. Hoy vimos un ataque a trenes en algunas regiones del país. Ya han atacado a centros contra el cáncer, a escuelas, a hospitales, o sea, realmente no está claro a qué quieren llegar y claramente en este momento no están las fuerzas en el terreno como para hacer una invasión terrestre.

O sea, creo que es una amenaza como la que estamos viendo hoy hay que tomarla muy en serio y realmente tampoco concreta que va a haber un cambio de gobierno en serio en donde la gente pueda salir a la calle o a exigir que les mejore un poco la vida, porque creo que, en el fondo, no estamos hablando de lo que le pasa a los iraníes.

MV/ff