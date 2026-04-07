Estados Unidos ataca la isla de Kharg y Trump amenaza: "Una civilización entera morirá"

El presidente Donald Trump advirtió que "una civilización entera morirá" en Irán este martes si el régimen no acata su ultimátum.

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "¿QUIÉN SABE?", agregó.

Trump no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la "Edad de Piedra".

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Mientras tanto, medios iraníes reportaron este martes ataques contra la isla de Jark, un punto neurálgico desde el que se exporta la mayor parte del petróleo del país.

"El enemigo estadounidense-sionista efectuó varios ataques en la isla de Jark, y se escucharon allí varias explosiones", indicó la agencia de prensa Mehr.

Según un mensaje publicado en X por el periodista Barak Ravid, de la web norteamericana Axios, y que cita a un responsable estadounidense, Washington golpeó "objetivos militares".

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