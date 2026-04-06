Alemania exigirá autorización para hombres de hasta 45 años que viajen al exterior por más de 90 días

El Gobierno de Alemania implementó una modificación en su legislación que obliga a los hombres de entre 17 y 45 años a solicitar autorización si desean permanecer fuera del país por más de 90 días. La medida se enmarca en una reforma más amplia del sistema de defensa, en un contexto de creciente tensión internacional tras la invasión rusa a Ucrania.

Según informaron medios locales, la disposición surge de una actualización de la Ley del Servicio Militar, que entró en vigencia en enero de este año, aunque algunos de sus alcances recién comenzaron a tomar relevancia pública en los últimos días.

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A partir de ahora, quienes se encuentren dentro de ese rango etario deberán pedir permiso a las Fuerzas Armadas si planean salir del país por períodos prolongados, ya sea por estudios, trabajo o viajes personales.

La reforma es impulsada por el Ministerio de Defensa, encabezado por Boris Pistorius, con el objetivo de fortalecer las capacidades militares del país. El plan apunta a aumentar el número de agentes activos de 184.000 a 260.000 y alcanzar unos 200.000 reservistas para 2035.

Además, la nueva normativa contempla que todos los ciudadanos mayores de 18 años recibirán un formulario para evaluar su disposición y aptitud para el servicio militar. En el caso de los hombres, la respuesta será obligatoria, mientras que para las mujeres será voluntaria. También se prevé que los varones nacidos a partir de 2008 deban someterse a exámenes médicos obligatorios.

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Uno de los cambios más relevantes es que esta obligación de solicitar autorización para salir del país ya no se limita a situaciones excepcionales, como estados de emergencia o conflictos armados. A diferencia del esquema anterior, ahora la medida se aplica de manera permanente.

Desde el Ministerio de Defensa explicaron que el objetivo es contar con un registro actualizado y confiable de las personas en edad de servicio ante posibles escenarios de crisis.

De todos modos, las autoridades aclararon que, en principio, las solicitudes no serían rechazadas, ya que el servicio militar continúa siendo voluntario. Incluso, la legislación actual no establece sanciones en caso de incumplimiento, aunque sí exige realizar el trámite.

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El Gobierno alemán reconoce que se trata de un cambio significativo y aseguró que trabaja en regulaciones adicionales para contemplar excepciones y precisar su aplicación en la práctica.

La decisión refleja un giro en la política de defensa del país europeo, que busca reforzar su estructura militar en un escenario internacional cada vez más inestable.

LB/ML