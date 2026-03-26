La Copa del Mundo de 1966 permanece en los registros como uno de los torneos más controvertidos de la historia. El encuentro decisivo entre Inglaterra y Alemania Occidental, disputado el 30 de julio en el Estadio de Wembley, definió el destino del trofeo tras una jugada que aún hoy genera debates.

El partido final llegó a la prórroga tras un empate agónico de los alemanes en el último minuto del tiempo regular. Fue en el minuto 101 cuando Geoff Hurst disparó un remate que impactó en el travesaño, picó sobre la línea de cal y salió hacia el campo, desatando la confusión total en el área.

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Gottfried Dienst, árbitro suizo del encuentro, dudó inicialmente sobre la validez de la conquista. Ante la incertidumbre, consultó al juez de línea soviético Tofiq Bahramov, quien asintió con firmeza indicando que el balón había cruzado la línea de meta, otorgando así el tercer gol local.

Años más tarde, estudios de la Universidad de Oxford y análisis de tecnología digital determinaron que el balón nunca ingresó totalmente. Según el historiador Jonathan Wilson en su libro "Ángeles con caras sucias", aquel fallo arbitral fue la culminación de un torneo cargado de sospechas.

Los cuartos de final y la expulsión de Antonio Rattín en Wembley

Para la delegación de Argentina, el malestar con la organización británica había comenzado antes de la final. En los cuartos de final, el seleccionado nacional enfrentó al anfitrión en un duelo recordado por la expulsión del capitán Antonio Ubaldo Rattín, ordenada por el árbitro alemán Kreitlein.

El remate impactó en el travesaño, picó sobre la línea de cal y salió hacia el campo

Rattín fue expulsado por lo que el colegiado denominó "violencia en la mirada", ya que no hablaban el mismo idioma. El volante se resistió a salir del campo durante diez minutos, se sentó en la alfombra roja de la Reina y estrujó un banderín del córner con los colores de la bandera inglesa.

Aquel episodio fue bautizado por la prensa argentina como "el robo del siglo". La animadversión creció cuando el entrenador inglés, Alf Ramsey, prohibió a sus jugadores intercambiar camisetas con los argentinos, tildando a los futbolistas sudamericanos de "animales" tras el silbato final.

La prensa internacional de la época, incluyendo crónicas del diario El Gráfico, resaltó que el sorteo de árbitros para las fases finales favoreció sistemáticamente a las naciones europeas. Curiosamente, un árbitro inglés dirigió a Alemania y un árbitro alemán dirigió a Inglaterra esa ronda.

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Tras la polémica salida de Argentina, el camino quedó despejado para que los locales llegaran a la definición en su propio territorio. El gol fantasma de Hurst no solo representó el 3-2 parcial, sino que quebró la resistencia anímica de un conjunto alemán que terminó perdiendo por 4 a 2.

Geoff Hurst se convirtió en el único jugador en marcar tres goles en una final de Copa del Mundo hasta ese momento. Sin embargo, su hazaña quedó opacada por la imagen del balón rebotando fuera del arco, una secuencia que la tecnología de la época no pudo resolver de forma inmediata.

La figura de Tofiq Bahramov, el juez de línea, alcanzó un estatus de leyenda en su país, Azerbaiyán. Existe una estatua en su honor en Bakú, pese a que las repeticiones televisivas modernas sugieren que cometió uno de los errores más determinantes en la historia del deporte moderno.

Inglaterra campeón del Mundial 1966

En el libro "The Birth of the Modern Game", el autor británico Brian Glanville documenta las tensiones políticas que rodearon la Copa. El periodista sostiene que la FIFA, presidida entonces por Sir Stanley Rous, buscaba asegurar el éxito comercial del evento mediante el triunfo inglés.

El impacto de este partido impulsó la implementación de las tarjetas amarillas y rojas para el Mundial de 1970. El incidente de Rattín dejó en claro que la comunicación verbal entre árbitros y jugadores era insuficiente, obligando a crear un sistema visual universal de amonestaciones.

La herida deportiva entre Argentina e Inglaterra por lo sucedido en 1966 sembró las bases de una rivalidad que escalaría décadas después. Los medios de Buenos Aires sostuvieron durante años que el título de Inglaterra fue una construcción diplomática más que un mérito meramente técnico.

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Investigaciones publicadas por la revista británica World Soccer mencionan que el clima de hostilidad hacia los sudamericanos fue constante. Los fallos arbitrales en los partidos de Uruguay y Argentina reforzaron la teoría de una conspiración para garantizar una final íntegramente europea.

Sesenta años después, el gol de Hurst sigue siendo el principal argumento de los detractores del único título inglés. La jugada es el ejemplo clásico de la necesidad del Ojo de Halcón y el VAR, herramientas que habrían cambiado el curso de aquella tarde en el mítico estadio Wembley.

El fútbol argentino recuerda 1966 como el año en que se sintió despojado de una oportunidad legítima por cuestiones extradeportivas. La expulsión de su líder y el posterior gol fantasma en la final configuran un capítulo central en la mitología de las Copas del Mundo de la FIFA.