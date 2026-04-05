Italia y Alemania en el Mundial 1970: crónica técnica del Partido del Siglo en el Azteca

El 17 de junio de 1970, el Estadio Azteca fue testigo de un enfrentamiento que redefinió los límites de la resistencia física. Italia y Alemania Occidental disputaron la segunda semifinal del Mundial de México ante 102.000 espectadores, bajo un calor sofocante que condicionó el ritmo táctico.

El seleccionador italiano Ferruccio Valcareggi apostó por su esquema defensivo tradicional, logrando una ventaja temprana. A los ocho minutos, Roberto Boninsegna capitalizó un rebote tras una pared fortuita y batió a Sepp Maier con un remate preciso que dejó sin opciones al portero.

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Durante el resto del tiempo reglamentario, Italia aplicó un cerrojo eficiente que desesperó a los delanteros alemanes. La estructura defensiva liderada por Giacinto Facchetti resistió los embates de Uwe Seeler y Gerd Müller, quienes no lograban perforar la última línea europea.

La épica comenzó a forjarse cuando Franz Beckenbauer sufrió una luxación en el hombro tras una caída violenta. Al no tener más cambios disponibles, el "Kaiser" continuó jugando con el brazo vendado y pegado al torso, una imagen que simbolizó la tenacidad de aquella generación.

El seleccionador italiano Ferruccio Valcareggi apostó por su esquema defensivo tradicional

Cuando el partido parecía sentenciado, Karl-Heinz Schnellinger apareció en el minuto 90 para conectar un centro de Jürgen Grabowski. El defensor, que jugaba en el Milan, marcó su único gol internacional para forzar una prórroga que transformaría un duelo táctico en una batalla.

Goles y táctica en la prórroga del Mundial de México 1970

El tiempo suplementario rompió cualquier orden estratégico previo. Gerd Müller puso en ventaja a Alemania a los 94 minutos tras un error de comunicación entre el portero Albertosi y Poletti. Sin embargo, Tarcisio Burgnich empató rápidamente aprovechando una falla de la zaga rival.

Antes de finalizar el primer tiempo extra, Gigi Riva devolvió la ventaja a la Azzurra con una definición cruzada tras un contraataque veloz. El desgaste físico era evidente en ambos planteles, pero la intensidad no disminuyó a pesar de los 2.200 metros de altura del estadio.

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En el segundo periodo adicional, Müller volvió a aparecer para igualar el marcador 3-3 con un cabezazo que apenas superó la línea de gol. La alternancia en el resultado generó una tensión inédita, convirtiendo cada avance en una posibilidad inminente de quebrar el empate.

Apenas un minuto después del gol alemán, Gianni Rivera sentenció el 4-3 definitivo. El "Bambino de Oro" recibió un centro de Boninsegna y definió con frialdad hacia el palo opuesto de Maier, culminando una jugada colectiva que dejó estáticos a los defensores alemanes.

El periodista italiano Bruno Raschi describió en el diario La Gazzetta dello Sport que aquel encuentro no fue fútbol, sino una "combustión espontánea de energías". La velocidad de las transiciones en los últimos treinta minutos desafió todas las leyes de la fisiología deportiva.

Placa conmemorativa en el Estadio Azteca

La importancia de este cruce fue tal que se instaló una placa conmemorativa en el Estadio Azteca. La misma reconoce al encuentro como el "Partido del Siglo", destacando la entrega de ambos equipos en una de las semifinales más dramáticas de la historia de la Copa del Mundo.

En el libro El fútbol a sol y sombra, Eduardo Galeano rescata la figura de los vencidos, afirmando que Alemania perdió con una dignidad que rozó la victoria. La capacidad de respuesta alemana ante la adversidad física de Beckenbauer quedó registrada como un hito de perseverancia.

Desde la perspectiva estadística, el encuentro marcó un récord de cinco goles convertidos en una prórroga mundialista. Ningún otro partido de esta magnitud ha logrado concentrar tal cantidad de emociones y giros de guion en un lapso tan breve de tiempo suplementario.

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La victoria permitió a Italia acceder a la final contra el Brasil de Pelé, aunque el desgaste sufrido en el Azteca fue determinante. Los jugadores italianos llegaron físicamente mermados tras disputar 120 minutos de una exigencia que superó cualquier preparación previa de la época.

El legado de este 4-3 persiste en la memoria colectiva como el ejemplo máximo de la competitividad europea. Alemania, pese a la derrota, consolidó un estilo de juego ofensivo que le daría frutos cuatro años más tarde al coronarse campeona en su propio territorio en 1974.

Finalmente, el Partido del Siglo se estudia hoy en las escuelas de entrenadores como un caso de gestión emocional y resistencia. La combinación de talento individual, rigor táctico y entrega física absoluta permanece como el estándar más alto alcanzado en una cita máxima.