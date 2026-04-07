Cruces en la Casa Blanca: ¿podría Donald Trump usar armas nucleares contra Irán?

Además de la guerra contra Irán, el gobierno de Donald Trump libra otra contra el sentido común. Este martes, en Budapest, el vicepresidente JD Vance dijo que tienen "herramientas en su caja de herramientas" que "hasta ahora han decidido no usar". A partir de estas declaraciones, una cuenta de la red social X vinculada a la ex candidata demócrata Kamala Harris afirmó que Vance "da a entender" que Trump "podría usar armas nucleares". La Oficina de Respuesta Rápida de la Casa Blanca lo negó de forma categórica y agresiva.

Las palabras exactas del vicepresidente fueron: "Ellos tienen que entender que tenemos herramientas en nuestra caja de herramientas que todavía no no hemos decidido usar. El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas, y decidirá usarlas si los iraníes no cambian el curso de su conducta".

La cuenta @Headquarters, asociada a la comunicación de la campaña presidencial de la ex candidata demócrata Kamala Harris, citó el fragmento y dijo: "Vance da a entender que Trump podría usar armas nucleares".

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"Literalmente nada de lo que dijo el vicepresidente 'da a entender' eso, absolutos bufones", reaccionó la Oficina de Respuesta Rápida de la Casa Blanca.

Bravuconadas, desmentidas y confusión: el estilo de comunicación de la administración Trump

Estas contradicciones son frecuentes en el discurso oficial de Estados Unidos. En las últimas semanas, Donald Trump hizo declaraciones fuertes sobre la campaña contra Irán, incluso a veces hiperbólicas, como amenazar con "demoler completamente" la infraestructura, mientras que Vance y otros funcionarios tuvieron palabras más moderadas y matizadas sobre el estado de las negociaciones y los objetivos limitados.

Trump reconoció públicamente que Vance tenía una postura inicial “filosóficamente un poco diferente” respecto a los ataques, aunque insistió en que no había desacuerdos reales entre ellos.

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Además, distintos medios reportaron que la administración emitió mensajes en evolución o contradictorios sobre la duración de las operaciones, la posibilidad de una solución diplomática y los alcances exactos de la estrategia, lo que llevó a la Oficina de Respuesta Rápida de la Casa Blanca a intervenir en varias ocasiones para alinear el discurso y rechazar interpretaciones externas. Este patrón de bravuconadas retóricas seguidas de aclaraciones o ajustes ayuda a generar confusión sobre los verdaderos límites y objetivos de la política hacia Irán y a mantener al mundo en vilo, ante la impredictibilidad de las decisiones de Trump.

MB / EM